Gülşah Durbay 40. Gününde Dualarla Anıldı — Lokma Hayrıyla Anma

Şehzadeler ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, 14 Aralık'ta vefat eden Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı vefatının 40. gününde lokma hayrı ve dualarla andı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:40
Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ortak anma programı düzenledi

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, 14 Aralık'ta hayatını kaybeden Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı vefatının 40. gününde dualarla andı. Merhume başkanın hatırasını yaşatmak amacıyla kentin birçok noktasında lokma hayrı düzenlendi.

Lokma hayrı, Şehzadeler Belediyesi hizmet binası önü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, MASKİ önü, Lale Meydanı, Nurlupınar, Muradiye Meydanı, Yarhasanlar Camii önü, İki Lüleli Camii ve Hatuniye Camii önü olmak üzere 9 farklı noktada kurulan stantlarda yapıldı. Gün boyunca devam eden hayra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, belediye hizmet binası önünde düzenlenen lokma hayrına katılarak Gülşah Durbay için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi. Başkan Şimşek daha sonra vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Başkan Şimşek merhume başkanı rahmetle anarak şu ifadeleri kullandı: "Merhume Başkanımız Gülşah Durbay, görev süresi boyunca Şehzadeler’e samimiyetle hizmet etmiş, halkın gönlünde yer edinmiş çok değerli bir isimdi. Onu vefatının 40. gününde rahmet ve dualarla anıyoruz. Mekanı cennet olsun."

