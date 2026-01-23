Yunusemre’de Kreş Atağı: 4 Yeni Kreşle Kapasite Yaklaşık İkiye Katlandı

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:42
Yunusemre’de kreş sayısı arttı

Yunusemre Belediyesi, 2025 yılında hizmete sunduğu 4 yeni kreş ile ilçedeki öğrenci kapasitesini yaklaşık iki katına çıkararak minikler ve ailelerine önemli bir sosyal destek sağladı.

Yatırımın hedefi: Sağlıklı nesiller ve mutlu aileler

Belediye, sağlıklı nesiller ve mutlu aileler hedefiyle erken yaşta nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak ve ailelerin sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla kreş yatırımlarına hız verdi. 2025'te açılan yeni tesislerle kreş kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

Kapasite verileri

Yunusemre'de kreşlerden faydalanan çocuk sayısı 2024 yılında 280 iken, verilen yeni hizmetlerle bu sayı 2025 yılında 400'e yükseltildi. Bu artış, ilçede erken çocukluk eğitimi altyapısında kayda değer bir genişlemeyi işaret ediyor.

Başkan Semih Balaban'ın açıklaması

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mutlu toplumun temelinin mutlu çocuklardan geçtiğini vurguladı. Başkan Balaban, "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın mutlu ve huzurlu bir kentte yaşaması için yoğun çaba harcıyoruz. Biliyoruz ki mutlu ailenin temeli mutlu çocuktur. Kadın kardeşlerimizin sosyal hayata katılabilmesinin yolu da kreşlerden geçiyor. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde kreş kapasitemizi yaklaşık iki katına çıkardık. 2024 yılında 280 yavrumuz kreşlerimizden faydalanırken, bu sayıyı 2025 yılında 400’e yükselttik. Dört kreşimizle çocuklarımız ve aileleri artık çok daha mutlu" dedi.

Başkan Balaban, yeni açılan kreşlerin açılışlarının toplu bir programla gerçekleştirileceğini ve söz konusu programın CHP Genel Başkanı’nın katılımıyla yapılmasının planlandığını ekledi.

