DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

AK Parti Sivas'ta 7 Ayda 6 bin 183 Yeni Üye: Üye Sayısı 113 bin 216'ya Yükseldi

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, 7 ayda 6 bin 183 yeni üye kazanıldığını ve Sivas üye sayısının 113 bin 216'ya yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:14
AK Parti Sivas'ta 7 Ayda 6 bin 183 Yeni Üye: Üye Sayısı 113 bin 216'ya Yükseldi

AK Parti Sivas'ta 7 Ayda 6 bin 183 Yeni Üye: Üye Sayısı 113 bin 216'ya Yükseldi

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürütülen üye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tanrıverdi, 7 ay içinde 6 bin 183 yeni üye kazanıldığını ve Sivas’taki üye sayısının 113 bin 216 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Yargıtay verileri ve ülke genelindeki artış

"Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026’da açıklanan resmî verilere göre, AK Parti’nin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301’e ulaşmıştır. Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur"

Saha çalışması ve teşkilat başarısı

Tanrıverdi, saha çalışmalarının 65 mahalle ve 153 köyde sürdürüldüğünü belirterek parti teşkilatlarının katkısına vurgu yaptı.

"İl merkezimiz ve tüm ilçelerimiz dâhil olmak üzere yürüttüğümüz yoğun ve planlı bu saha çalışmaları neticesinde 7 ay gibi kısa bir sürede Sivas’ımızda 6 bin 183 yeni üye partimize kazandırılmıştır. Gelinen noktada total üye sayımız 113 bin 216 seviyesine ulaşmış olup bu rakamın seçmene oranı yüzde 23,8’dir. Bu başarı; masa başında değil, sahada, hemşerilerimizle birebir temas kurarak, kapı kapı, gönül gönüle yürütülen samimi çalışmaların bir sonucudur. İlçe teşkilatlarımızdan mahalle temsilcilerimize, kadın ve gençlik kollarımızdan ana kademe yöneticilerimize kadar teşkilatımızın her kademesi, bu sürece büyük bir özveriyle katkı sunmuştur. AK Parti, milletle kurduğu güçlü bağ sayesinde büyüyen bir harekettir. Sivas’ta elde edilen bu üye artışı, hemşerilerimizin istikrara, hizmet siyasetine ve AK Parti vizyonuna olan güveninin açık bir göstergesidir. Teşkilatlarımız; vatandaşlarımızın taleplerini dinleyen, çözüm üreten ve her zaman sahada olan anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Önümüzdeki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla; Sivas’ımızın her köşesinde, her yaştan hemşerimize ulaşmaya, gönüllere dokunmaya ve AK Parti ailemizi büyütmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, sahada emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailesine katılarak bizlere güç veren kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz"

AK PARTİ SİVAS İL BAŞKANI YUSUF TANRIVERDİ, 7 AYDA 6 BİN 183 YENİ ÜYE YAPARAK SİVAS’TAKİ ÜYE...

AK PARTİ SİVAS İL BAŞKANI YUSUF TANRIVERDİ, 7 AYDA 6 BİN 183 YENİ ÜYE YAPARAK SİVAS’TAKİ ÜYE SAYISININ 113 BİN 216’YA YÜKSELDİĞİNİ SÖYLEDİ.

AK PARTİ SİVAS İL BAŞKANI YUSUF TANRIVERDİ, 7 AYDA 6 BİN 183 YENİ ÜYE YAPARAK SİVAS’TAKİ ÜYE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Kırgızistan İlişkileri: Dastanbek Cumabekov ile Yalçın Topçu Görüşmesi
2
Atakum Meclisi'nde 12 Madde Oy Birliğiyle Komisyonlara Havale Edildi
3
AK Parti Eskişehir'e 8 bin 650 Yeni Üye: Üye Sayısı 98 bin 436'ya Yükseldi
4
AK Parti Mersin'de Üye Rekoru: 209 bin 40'a Ulaşıldı
5
Hakan Fidan Lizbon'da Büyükelçiler Konferansı'nda Konuştu
6
Başkan Selmanoğlu: AK Parti, Elazığ’de 95 bin 172 üyeye ulaştı
7
Başkan Sandıkçı: Canik’e Projeler ve Yatırımlarla Güçlü Bir Yıl

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları