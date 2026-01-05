AK Parti Sivas'ta 7 Ayda 6 bin 183 Yeni Üye: Üye Sayısı 113 bin 216'ya Yükseldi

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürütülen üye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tanrıverdi, 7 ay içinde 6 bin 183 yeni üye kazanıldığını ve Sivas’taki üye sayısının 113 bin 216 seviyesine ulaştığını açıkladı.

Yargıtay verileri ve ülke genelindeki artış

"Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026’da açıklanan resmî verilere göre, AK Parti’nin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301’e ulaşmıştır. Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur"

Saha çalışması ve teşkilat başarısı

Tanrıverdi, saha çalışmalarının 65 mahalle ve 153 köyde sürdürüldüğünü belirterek parti teşkilatlarının katkısına vurgu yaptı.

"İl merkezimiz ve tüm ilçelerimiz dâhil olmak üzere yürüttüğümüz yoğun ve planlı bu saha çalışmaları neticesinde 7 ay gibi kısa bir sürede Sivas’ımızda 6 bin 183 yeni üye partimize kazandırılmıştır. Gelinen noktada total üye sayımız 113 bin 216 seviyesine ulaşmış olup bu rakamın seçmene oranı yüzde 23,8’dir. Bu başarı; masa başında değil, sahada, hemşerilerimizle birebir temas kurarak, kapı kapı, gönül gönüle yürütülen samimi çalışmaların bir sonucudur. İlçe teşkilatlarımızdan mahalle temsilcilerimize, kadın ve gençlik kollarımızdan ana kademe yöneticilerimize kadar teşkilatımızın her kademesi, bu sürece büyük bir özveriyle katkı sunmuştur. AK Parti, milletle kurduğu güçlü bağ sayesinde büyüyen bir harekettir. Sivas’ta elde edilen bu üye artışı, hemşerilerimizin istikrara, hizmet siyasetine ve AK Parti vizyonuna olan güveninin açık bir göstergesidir. Teşkilatlarımız; vatandaşlarımızın taleplerini dinleyen, çözüm üreten ve her zaman sahada olan anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Önümüzdeki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla; Sivas’ımızın her köşesinde, her yaştan hemşerimize ulaşmaya, gönüllere dokunmaya ve AK Parti ailemizi büyütmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, sahada emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailesine katılarak bizlere güç veren kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz"

