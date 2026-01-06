Milli Dayanışma Komisyonu Yazım Ekibi Ortak Rapor İçin Toplandı
Yazım ekibi ikinci toplantısını tamamladı
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibinin ortak rapor yazımı için gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.
Yazım ekibinde AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Grubu temsilcileri yer alıyor. Bugün ikinci kez toplanan ekip, ortak rapor hazırlığına yönelik çalışmaları sürdürüyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Genellikle uzlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, bütün partilerin yapıcı şekilde ortak rapor konusunda çalıştıklarını belirterek, adaletin, hukukun önünü açacak, terörü bitirecek ortak komisyon raporu yazma olanağı bulacaklarını söyledi.
