AK Parti Terme: İsa Baş ve Şenol Kul'dan 'Başkanımızın Yanındayız' Mesajı

AK Parti Terme Yönetim Toplantısı: Teşkilat ve Belediye Omuz Omuza

AK Parti Terme İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı; Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Başkanı İsa Baş ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ilçeye yönelik hizmet vurgusu, devam eden projeler ve şeffaflık ön plana çıktı.

İsa Baş: "Belediye Başkanımız Şenol Kul’un Yanındayız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı İsa Baş, belediye ile sağlanan uyumun Terme için önemli kazanımlar getirdiğini belirtti. Baş, "Biz teşkilat olarak, Belediye Başkanımız Şenol Kul’un yanındayız" ifadelerini kullandı.

Baş, konuşmasında ilçeye yönelik saha çalışmalarına ve özveriye dikkat çekerek; "İlçemize hizmet yolunda gösterilen büyük özverinin ve devasa saha çalışmalarının bizzat şahidiyiz." dedi. Ayrıca vizyon projeler olarak OSB, Galericiler Sitesi, TOKİ ve Bulvar Yolu projelerinin hızla ilerlediğini vurguladı.

İsa Baş, kısa vadeli hedefler arasında beton yolların mahallelere ulaştırıldığını, 2026 yılında ara yolların tamamlanmasının planlandığını belirtti ve "Düne kadar hayal görülen beton yolları mahallelerimize ulaştırdık, 2026 yılında ise ara yollarımızı tamamlayarak bu konuda hiçbir kaygı bırakmayacağız." dedi.

Baş ayrıca, şahsi ve siyasi hırslarla üretilen "dedikodu" siyasetine geçit vermeyeceklerini, meclis üyeleri ve teşkilatla birlikte Başkanın yanında ve şehrin emrinde olduklarını ifade etti.

Şenol Kul: "Geçmişten korkum, gelecekten beklentim yok"

Belediye Başkanı Şenol Kul toplantıda şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yaptı. Kul, "Bütün hayatım boyunca, her adımında hesap verebilir, tertemiz bir geçmiş sergiledim." diyerek belediye iş ve işlemlerinin Sayıştay denetçileri tarafından incelendiğini ve verilemeyecek bir hesapları olmadığını belirtti.

Başkan Kul, kişisel hedef veya gelecek beklentisi taşımadığını; tek derdinin doğruları yapmak ve hizmet üretmek olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Benim geçmişten bir korkum, şahsi bir gelecek beklentim yok; tek derdim doğruları yapmak ve hizmet üretmektir."

Kul ayrıca ilçenin yakaladığı ivmeyi hatırlatarak, "Terme müthiş bir ivme yakaladı, Karadeniz sahilinin en büyük OSB’si onaylandı. Şenol Kul’a zarar vermek adına ilçenin geleceğini karartmayın." dedi ve halka, Hakk’a ve yargıya her zaman hesap vermeye hazır olduğunu vurguladı.

"Aile mahremiyeti ve siyasi ahlak kırmızı çizgimizdir"

Başkan Kul siyasi faaliyetlerin etik çerçevede yürütülmesi gerektiğini belirterek, aile mahremiyeti ve siyasi ahlakın önemine dikkat çekti. Kul, "İspat edilemeyecek isnatlarda bulunmak; ahlaken ayıp, dinen günah, kanunen ise suçtur." uyarısında bulundu ve toplumun tüm kesimleriyle proje üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantı sonunda AK Parti teşkilatının istikrar ve hizmet odaklı çalışmalarına devam edeceği, Terme’yi 2026 vizyonuna taşımak için Belediye Başkanı Şenol Kul ile omuz omuza yürüyecekleri kararlılıkla ifade edildi.

