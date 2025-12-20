Altay: Belediyeciliği 'Medeniyetin Taşıyıcısı' Kabul Ediyoruz — Güzelyurt Yeni Hizmet Binası Açıldı

TDBB Genel Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen açılışa katıldı. Altay, Güzelyurt'ta düzenlenen TDBB Aralık Ayı İcra Kurulu toplantısına başkanlık etti ve Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılışında konuştu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar açılışta, "Güzelyurt için çok anlamlı ve gurur verici bir gün olduğunu" belirterek binanın ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Altay, Akdeniz'in kalbinde yer alan KKTC'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu kıymetli eserin proje yapımı ile birlikte ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının, Selçuklu Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiş olmasından ayrıca büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek isterim. Güzelyurt Belediyesi yeni hizmet binası, şehrin gelişimine, Güzelyurtlu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve yerel yönetim kalitesinin daha da yükselmesine güçlü katkı sunacaktır. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin katkılarıyla, Güzelyurt Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla tamamladığı Yeni Merkez Hizmet Binası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Altay, TDBB'nin misyonunu anlatırken, "Belediyeciliği yol, bina ve altyapıdan ibaret görmeyen, insanı merkeze alan, şehirleri medeniyetimizin taşıyıcısı olarak kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca birlik vizyonunu "Türk Dünyası Belediyeler Birliği; Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya ve dahi Kıbrıs’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada, kardeş şehirler arasında kalıcı bağlar kuran büyük bir gönül köprüsüdür" sözleriyle özetledi.

Altay, KKTC'nin yalnızca dost bir ülke olmadığını, "KKTC’deki bütün Türk belediyeleri TDBB’nin üyesidir ve kendileriyle birlikte çalışmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz" diyerek vurguladı ve yerel yönetimler düzeyinde tecrübe ve imkân paylaşımının süreceğini kaydetti.

KKTC'de yapılan çalışmalara ilişkin konuşmasında Altay, Kapalı Maraş’ın yeniden ihyası başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülen çalışmalardan söz ederek, TDBB olarak KKTC'nin her alanda yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler açılışta çağdaş belediyecilik anlayışıyla yeni hizmet binası kazandırmanın mutluluğunu ifade etti. KKTC Başbakanı Ünal Üstel de eserin Güzelyurt halkı ve tüm Kuzey Kıbrıs için hayırlı olmasını diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise, "Başkanımız önemli ölçüde burasının özkaynaklarla yapıldığını söyledi. Her zaman söylüyorum ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyoruz ne yapmıyorsak da onu çocuklarımızdan çalıyoruz. Bu güzel eserde emeği olan herkesi kutluyorum" dedi.

Açılış ve katılımcılar

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi ve Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası resmen açıldı. Toplantıya; TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan katıldı.

