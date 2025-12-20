DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.774.557,89 -0,19%

Altay: Belediyeciliği 'Medeniyetin Taşıyıcısı' Kabul Ediyoruz — Güzelyurt Yeni Hizmet Binası Açıldı

Uğur İbrahim Altay, Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılışında belediyeciliği medeniyetin taşıyıcısı sayan vizyonu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:24
Altay: Belediyeciliği 'Medeniyetin Taşıyıcısı' Kabul Ediyoruz — Güzelyurt Yeni Hizmet Binası Açıldı

Altay: Belediyeciliği 'Medeniyetin Taşıyıcısı' Kabul Ediyoruz — Güzelyurt Yeni Hizmet Binası Açıldı

TDBB Genel Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen açılışa katıldı. Altay, Güzelyurt'ta düzenlenen TDBB Aralık Ayı İcra Kurulu toplantısına başkanlık etti ve Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılışında konuştu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar açılışta, "Güzelyurt için çok anlamlı ve gurur verici bir gün olduğunu" belirterek binanın ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Altay, Akdeniz'in kalbinde yer alan KKTC'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu kıymetli eserin proje yapımı ile birlikte ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının, Selçuklu Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiş olmasından ayrıca büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek isterim. Güzelyurt Belediyesi yeni hizmet binası, şehrin gelişimine, Güzelyurtlu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve yerel yönetim kalitesinin daha da yükselmesine güçlü katkı sunacaktır. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin katkılarıyla, Güzelyurt Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla tamamladığı Yeni Merkez Hizmet Binası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Altay, TDBB'nin misyonunu anlatırken, "Belediyeciliği yol, bina ve altyapıdan ibaret görmeyen, insanı merkeze alan, şehirleri medeniyetimizin taşıyıcısı olarak kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca birlik vizyonunu "Türk Dünyası Belediyeler Birliği; Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya ve dahi Kıbrıs’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada, kardeş şehirler arasında kalıcı bağlar kuran büyük bir gönül köprüsüdür" sözleriyle özetledi.

Altay, KKTC'nin yalnızca dost bir ülke olmadığını, "KKTC’deki bütün Türk belediyeleri TDBB’nin üyesidir ve kendileriyle birlikte çalışmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz" diyerek vurguladı ve yerel yönetimler düzeyinde tecrübe ve imkân paylaşımının süreceğini kaydetti.

KKTC'de yapılan çalışmalara ilişkin konuşmasında Altay, Kapalı Maraş’ın yeniden ihyası başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülen çalışmalardan söz ederek, TDBB olarak KKTC'nin her alanda yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler açılışta çağdaş belediyecilik anlayışıyla yeni hizmet binası kazandırmanın mutluluğunu ifade etti. KKTC Başbakanı Ünal Üstel de eserin Güzelyurt halkı ve tüm Kuzey Kıbrıs için hayırlı olmasını diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise, "Başkanımız önemli ölçüde burasının özkaynaklarla yapıldığını söyledi. Her zaman söylüyorum ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyoruz ne yapmıyorsak da onu çocuklarımızdan çalıyoruz. Bu güzel eserde emeği olan herkesi kutluyorum" dedi.

Açılış ve katılımcılar

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi ve Güzelyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası resmen açıldı. Toplantıya; TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan katıldı.

LEFKOŞA (İHA) - TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ (TDBB) VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR...

LEFKOŞA (İHA) - TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ (TDBB) VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEKİ (KKTC) GÜZELYURT BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, "BELEDİYECİLİĞİ YOL, BİNA VE ALTYAPIDAN İBARET GÖRMEYEN, İNSANI MERKEZE ALAN, ŞEHİRLERİ MEDENİYETİMİZİN TAŞIYICISI OLARAK KABUL EDEN BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.

LEFKOŞA (İHA) - TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ (TDBB) VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zelenskiy: Kontrolümüzde Olmayan Bölgelerde Seçim Düzenlenmeyecek
2
Van TSO'da 'Türkiye’de Barış Nasıl Tesis Edilir?' Söyleşisi
3
Altay: Belediyeciliği 'Medeniyetin Taşıyıcısı' Kabul Ediyoruz — Güzelyurt Yeni Hizmet Binası Açıldı
4
Epstein Belgeleri: Clinton ve Michael Jackson'ın Fotoğrafları Ortaya Çıktı
5
Imran Khan ve Eşi Büşra Bibi'ye 'Toshakhana 2' Davasında 17'şer Yıl Hapis
6
Samsun'da Kendi Kendine Yeten Belediyecilik: Halit Doğan Üretim Tesislerini İnceledi
7
CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır Mersin’de coşkuyla karşılandı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025