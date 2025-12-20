DOLAR
Epstein Belgeleri: Clinton ve Michael Jackson'ın Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Epstein soruşturma dosyasında yayımlanan belgelerde Bill Clinton ve Michael Jackson dahil çok sayıda ünlünün fotoğrafları yer aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:34
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Jeffrey Epstein soruşturma dosyasındaki belgelerde, aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve 2009'da hayatını kaybeden pop yıldızı Michael Jackson'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü ismin fotoğrafları dikkat çekti.

Yayınlanan belgeler ve öne çıkan isimler

Dosyada, milyarder Jeffrey Epstein ile İngiliz sevgilisi Ghislaine Maxwell'in fotoğraflarının yanı sıra; 2009'da ölen Michael Jackson, Rolling Stones vokali Mick Jagger, 42. ABD Başkanı Bill Clinton, Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Kevin Spacey, oyuncu ve komedyen Chris Tucker gibi isimlerin görüntülerine yer verildi.

Ayrıca dosyada yapımcı ve yönetmen Brett Ratner, şarkıcı Diana Ross, psikolog Steven Pinker, eski York Dükü Prens Andrew'in boşandığı eşi Sarah Ferguson ve İngiliz yatırımcı Nicholas Branson gibi isimlerin de bulunduğu belirtildi.

Belgelerin yayımlanma süreci

Geçtiğimiz ay, ABD Başkanı Donald Trump Epstein ile ilgili belgelerin kamuoyuna açılmasını öngören yasa tasarısını imzalamıştı. ABD Adalet Bakanlığı dün soruşturmaya ilişkin binlerce sayfalık belgeyi internet sitesinde yayımladı.

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, belgelerin Şeffaflık Yasası kapsamında yayımlandığını vurgulayarak, 'İncelemeler devam ettikçe yasa hükümlerine ve mağdurların korunmasına uygun olarak ek belgeler de yayınlanacaktır' ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

