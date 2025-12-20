DOLAR
Samsun'da Kendi Kendine Yeten Belediyecilik: Halit Doğan Üretim Tesislerini İnceledi

Başkan Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi üretim tesislerini ziyaret ederek 2025'te gerçekleştirilen 1 milyar 99 milyon 663 bin 340 TL'lik üretimi ve 'kendi kendine yeten belediye' vizyonunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:12
Ziyaret ve İnceleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kendi kendine yeten belediye misyonu çerçevesinde faaliyet gösteren üretim tesislerini ziyaret etti. Başkan Doğan, tesis yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet ederek uygulamadaki süreçleri yerinde takip etti.

Tesislerin Kapsamı ve Katkısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, asfalt üretiminden hasır çelik üretimine, kilit parke üretiminden beton santrallerine kadar birçok alanda üretim yapıyor. Belediyeye ait tesisler arasında taş ocakları, konkasör tesisleri, doğaltaş elemanları fabrikası, beton santralleri, PMT santrali, asfalt plentleri, kilit parke ve bordür fabrikası ile hasır ve çelik fabrikası bulunuyor. Bu üretim altyapısı hem altyapı ve üstyapı yatırımlarına hız kazandırıyor hem de şehrin ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor.

2025 Üretim Rakamı

Belediye üretim tesislerinde 2025 yılında toplam 1 milyar 99 milyon 663 bin 340 TL tutarında üretim gerçekleştirildi. Bu üretim gücü, yatırımların hızlanmasına ve maliyetlerin düşürülmesine olanak tanıyor.

Başkan Doğan'ın Değerlendirmesi

Başkan Halit Doğan ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyemize bağlı birçok üretim tesisimiz ile şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Kendi kendine yeten belediye vizyonumuzla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Kendi üretim gücümüz sayesinde maliyetleri düşürüyor, yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Üretim gücümüz sayesinde altyapıdan üstyapıya tüm çalışmalarımızı hızlı ve etkin sürdürürken elde ettiğimiz tasarrufu ise daha fazla hizmete dönüştürüyoruz. Kaynağını koruyan, hizmetini büyüten bir anlayışla çalışıyoruz. Üreten belediye güçlü şehir anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz."

Ziyaret Edilen Birimler

Başkan Doğan'ın ziyaretlerine ilişkin sahalar şunlardı: Doğaltaş Üretim Fabrikası, Adalar Şantiyesi, Toybelen Asfalt Plenti, İlkadım Beton Santrali, Canik Yılanlıdere Şantiyesi ve Tekkeköy Kilit Parke Bordür ve Çelik Hasır Fabrikası. Bu noktalarda yürütülen çalışmalar yerinde incelendi ve personelle görüşmeler yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendi üretim gücü ile hem hizmet kalitesini artırmayı hem de kaynakların verimli kullanılmasını hedeflemeye devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

