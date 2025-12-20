DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.169,37 -0,07%

Imran Khan ve Eşi Büşra Bibi'ye 'Toshakhana 2' Davasında 17'şer Yıl Hapis

Tutuklu eski Başbakan Imran Khan ve eşi Büşra Bibi, Toshakhana 2 davasında 17'şer yıl hapis ve 16 milyon rupiden fazla para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:31
Imran Khan ve Eşi Büşra Bibi'ye 'Toshakhana 2' Davasında 17'şer Yıl Hapis

Imran Khan ve Eşi Büşra Bibi'ye 'Toshakhana 2' Davasında 17'şer Yıl Hapis

Pakistan’da tutuklu eski Başbakan Imran Khan ile eşi Büşra Bibi, yargılandıkları yolsuzluk davası sonucunda 17’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava ve ceza detayları

Karar, çiftin 2021deki resmi ziyaret sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından hediye edilen mücevher setinin, devlet hazinesinden piyasa değerinin çok altında bir fiyata satın alınmasıyla ilgili 'Toshakhana 2' davasına ilişkin. Mahkeme, Imran Khan ve eşi için ayrıca 16 milyon rupiden fazla para cezası verdi.

Toshakhana süreci ve iddialar

Pakistan’ın devlet hediyeleriyle ilgili kurallar uyarınca söz konusu eşyalar Toshakhana departmanına teslim ediliyor; ancak politikacılar bu eşyaları geri satın alabiliyor. Dava iddialarına göre Khan, mücevher setini piyasa değeri olan 285,521 dolarden daha düşük bir fiyata geri almak için önce özel bir firmadan değerinin altında teklif vermesini istedi.

Muhakeme geçmişi ve diğer davalar

Imran Khan, daha önce farklı bir Toshakhana davasından beraat etmişti. Ağustos 2023'ten beri cezaevinde bulunan Khan, halen 100’den fazla davada yargılanıyor.

ESKİ BAŞBAKAN IMRAN KHAN (ARŞİV)

ESKİ BAŞBAKAN IMRAN KHAN (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEM Parti, AK Parti Grubu'nu TBMM'de Ziyaret Etti
2
Bakan Ersoy: Antalya'nın Antik Kentleri Dünyanın Gıptasını Kazandı
3
Antalya'ya 23 Yılda 244,6 Milyar TL Yatırım — Alanya Doğu Çevre Yolu Açıldı
4
Altay: Belediyeciliği 'Medeniyetin Taşıyıcısı' Kabul Ediyoruz — Güzelyurt Yeni Hizmet Binası Açıldı
5
Epstein Belgeleri: Clinton ve Michael Jackson'ın Fotoğrafları Ortaya Çıktı
6
Imran Khan ve Eşi Büşra Bibi'ye 'Toshakhana 2' Davasında 17'şer Yıl Hapis
7
Samsun'da Kendi Kendine Yeten Belediyecilik: Halit Doğan Üretim Tesislerini İnceledi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025