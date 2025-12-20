Imran Khan ve Eşi Büşra Bibi'ye 'Toshakhana 2' Davasında 17'şer Yıl Hapis

Pakistan’da tutuklu eski Başbakan Imran Khan ile eşi Büşra Bibi, yargılandıkları yolsuzluk davası sonucunda 17’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava ve ceza detayları

Karar, çiftin 2021deki resmi ziyaret sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından hediye edilen mücevher setinin, devlet hazinesinden piyasa değerinin çok altında bir fiyata satın alınmasıyla ilgili 'Toshakhana 2' davasına ilişkin. Mahkeme, Imran Khan ve eşi için ayrıca 16 milyon rupiden fazla para cezası verdi.

Toshakhana süreci ve iddialar

Pakistan’ın devlet hediyeleriyle ilgili kurallar uyarınca söz konusu eşyalar Toshakhana departmanına teslim ediliyor; ancak politikacılar bu eşyaları geri satın alabiliyor. Dava iddialarına göre Khan, mücevher setini piyasa değeri olan 285,521 dolarden daha düşük bir fiyata geri almak için önce özel bir firmadan değerinin altında teklif vermesini istedi.

Muhakeme geçmişi ve diğer davalar

Imran Khan, daha önce farklı bir Toshakhana davasından beraat etmişti. Ağustos 2023'ten beri cezaevinde bulunan Khan, halen 100’den fazla davada yargılanıyor.

ESKİ BAŞBAKAN IMRAN KHAN (ARŞİV)