CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır Mersin’de coşkuyla karşılandı

CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, memleketinde davul-zurnayla karşılandı; Çakır, "Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun" dedi ve bağımsızlığını ilan etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:09
Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, memleketi Mersin’e dönüşünde davul-zurna eşliğinde, sloganlarla ve omuzlarda taşınarak karşılandı. Karşılama sırasında koç kesildi ve alan miting havasına büründü.

Coşkulu karşılama

Çakır, otoban Gözne gişeleri girişinde oluşan kalabalığa ilişkin, "Çok değerli vatandaşlarım, sevenlerim. Buraya herhangi bir toplantı anonsu yaptırmadım. Allah’a hamdolsun, Mersin’in bir ucundan diğer ucuna oluşturduğunuz tepki ve bağlılık topluluğuna minnettarım" dedi. Kalabalığın büyüklüğüne vurgu yapan Çakır, binlerce aracın yolda kaldığını ve geniş bir katılım olduğunu belirtti.

İddialara sert tepki: "Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun"

Çakır, hakkında çıkan iddialara tepki gösterdi: "Bildiğiniz üzere şahsi itibarıma yönelik aslı olmayan o ‘oto hırsızlığı’ ithamında bulundular. İftira edenleri, iftira eden medya kuruluşunu lanetliyorum. Ulusal basında gereken tepkiyi verdiğim için parti yetkilileri arkamda durmadı, disipline verildim. Onun için ben de istifa ettim, millete geldim. Bu millet de burada. Beni ihraç edenler, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun" ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık ve halka danışma taahhüdü

Yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıklayan Çakır, kararlarını vatandaşlara danışarak alacağını söyledi: "Bu itibarla, her zaman dimdik arkanızdayım. Evet, bağımsız milletvekiliyim. Siz ‘bağımsız ol’ derseniz bağımsız olurum, ‘emekli ol’ derseniz emekli olurum. Ama size danışarak gereğini yapacağım."

Sahada kalma sözü: "Ezdirmedim sizi"

Seçmenlerine verdiği sözü yineleyen Çakır, "Ben şuradan şunu haykırıyorum; ezdirmedim sizi. Emrinizde oldum, şerefimle, haysiyetimle, onurumla sizin onurunuzu baş tacı ettim. Evet, tek tek, ev ev, ilçe ilçe, çadır çadır, dükkan dükkan gezeceğim. Siz ne diyorsanız ben onu yapacağım. Sizin oylarınızla geldim, onu şerefimle muhafaza ediyorum" diye konuştu.

Sözleri ve siyaset eleştirisi

Çakır, siyaset tarzına yönelik eleştirilerini de dile getirdi: "Kendilerini televizyon odalarından çıkmayan, klimalı odalardan çıkmayan, o masada bu masada siyaset yaptığını zannedenler; millet nerede millet? Millet burada. Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermiş namuslu adamlara sesleniyorum, haysiyetli adamlara sesleniyorum; sizin boynunuzu bükmedim. Vallahi bükmedim." Konuşmasını, "Kendimi önce Allah’a, sonra size emanet ediyorum" sözleriyle sonlandırdı.

