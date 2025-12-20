Zelenskiy: Kontrolümüzde Olmayan Bölgelerde Seçim Düzenlenmeyecek

Portekiz Başbakanı’nın Kiev ziyareti ve İDA iş birliği

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro’nun Kiev’e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette, iki ülke arasında insansız deniz aracı (İDA) üretiminde iş birliğini öngören belgeye imza attı.

Montenegro ve Zelenskiy, görüşme öncesinde Rusya-Ukrayna Savaşı’nda hayatını kaybedenleri anmak için başkent Kiev’deki Anma Duvarı’nı ziyaret etti ve düzenlenen törende çelenk bıraktı. İkili görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı.

Zelenskiy, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, şu anda savunma çabalarımızın en umut vadeden alanlarından biridir. Sonuç almak önemlidir. Amerikan silahlarını satın almamızı sağlayan \"Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi\" (PURL) girişimine katkılarından dolayı Portekiz’e minnettarım. Portekiz ayrıca, Ukrayna için önümüzdeki yıllar için 90 milyar avroluk somut bir mali güvenlik garantisi sağlayan ortak Avrupa kararını da destekledi" ifadelerini kullandı.

Seçim çağrılarına sert yanıt

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da seçim düzenlenmesi çağrısına ilişkin olarak, "Ukrayna’da bir seçimin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği Putin’e kalmadı. Ukrayna’nın kontrolünde olmayan bölgelerde seçim düzenlenmeyecek" dedi. Ukrayna halkı, ülkelerinde ve bizim kontrolümüz altındaki bölgelerde oy kullanacak.

Ukraynalı lider, sözlerine şu şekilde devam etti: "Burada adil ve şeffaf seçimlerden emin olabiliriz. Yurt dışında oy kullanılması konusu da söz konusu. Ancak Ukrayna’nın kontrolünde olmayan bölgelerde seçim düzenlenmeyecek çünkü seçimlerin nasıl gerçekleşeceği aşikar, Rusya’nın her zaman yaptığı gibi".

Güvenlik önlemleri ve ABD desteği

Zelenskiy, seçimlerin güvenlik önlemlerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Seçimler, güvenlik ve yasama olmak üzere iki unsura bağlıdır. Güvenlik konusunda bir şey yapılmalı, bu en önemli durum. Ülkemizi savunan ordumuzun oy kullanması çok önemli. Her vatandaşın oy kullanma hakkı mutlaktır." dedi.

Başkan, ABD’li ortaklarla konuyu görüştüklerini belirterek, "Bundan bahsediyor olmaları, güvenli bir seçim konusunda bize nasıl yardım edebileceklerini bildikleri anlamına geliyor. Bu bir ateşkes olabilir, savaş sonlandırılabilir ya da sadece seçim süresince geçerli bir ateşkes de uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Barış anlaşmalarına dair şartlar

ABD ve Rusya temsilcilerinin katılımıyla ABD’de yapılması planlanan görüşme öncesinde Zelenskiy, muhtemel bir barış anlaşmasının şartlarına dair şunları söyledi: "Barış, savaştan iyidir ancak bu herhangi bir fiyata değil çünkü biz halihazırda çok büyük bir bedel ödedik. Bizim için, Putin’in başka bir arzusu veya ‘başka bir Putin’ tarafından bozulamayacak, adil ve güçlü bir anlaşma önemlidir. Bu yüzden bana göre anlaşmalar sadece imza atmaktan ibaret değildir."

Zelenskiy, anlaşmanın uygulanabilirliği ve güvencelerine vurgu yaparak, "Rusların bir saldırganlıkla yeniden başka bir savaş başlatması durumunda neler yaşanacağına ilişkin detayları bilmemiz gerekiyor. Amerikalıların ve Avrupalıların, ortaklarımızın nasıl tepki göstereceğini bilmeliyiz. Ukrayna nasıl bir caydırıcı pakete sahip olacak, ordumuz nasıl donatılacak, ne kadar güçlü olacak, nasıl bir rezerve sahip olacağız, neye güvenebiliriz ve saldırgana eş zamanlı olarak hangi yaptırım paketleri uygulanacak, bilmeliyiz. Anlaşma Ukrayna için adil ve etkili olmak zorunda" dedi.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, PORTEKİZ BAŞBAKANI LUİS MONTENEGRO'NUN UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RESMİ ZİYARETİ SIRASINDA UKRAYNA-PORTEKİZ ARASINDA İNSANSIZ DENİZ ARACI (İDA) ÜRETİMİNDE İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN BELGEYE İMZA ATTI. ZELENSKİY, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’İN UKRAYNA’DA SEÇİM DÜZENLENMESİ ÇAĞRISINA İLİŞKİN, "UKRAYNA’DA BİR SEÇİMİN NE ZAMAN VE NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PUTİN’E KALMADI. UKRAYNA’NIN KONTROLÜNDE OLMAYAN BÖLGELERDE SEÇİM DÜZENLENMEYECEK" DEDİ.