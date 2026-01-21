Anahtar Parti Denizli İl Binasına Dev Türk Bayrağı Astı

Anahtar Parti Denizli İl Başkanlığı, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşanan gelişmelere tepki göstermek amacıyla Denizli’deki il binasına dev Türk bayrağı astı. Bayrak, Çınar Meydanı’ndaki parti binasının cephesine çekildi.

İl Başkanı Hakan Saruhan’dan Açıklama

İl Başkanı Hakan Saruhan, yaşanan olaylar karşısında sessiz kalamayacaklarını belirterek, 'Nusaybin’de yaşanan olaylar milletimizi derinden yaralamıştır. Devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu göstermek, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak için Türk bayrağımızı il binamıza astık' dedi.

Saruhan, Türk bayrağının birlik, beraberlik ve bağımsızlığın simgesi olduğunu vurguladı ve toplumun her kesimini sağduyuya davet etti.

Partiden İfade

Anahtar Parti yetkilileri, yapılan bu hareketin herhangi bir ayrıştırıcı amaca yönelik olmadığını, aksine milli duruşun açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

