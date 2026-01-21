Anahtar Parti Denizli İl Binasına Dev Türk Bayrağı Astı

Anahtar Parti Denizli İl Başkanlığı, Nusaybin’de yaşananlara tepki olarak Çınar Meydanı’ndaki il binasına dev Türk bayrağı astı; İl Başkanı Hakan Saruhan açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:36
Anahtar Parti Denizli İl Binasına Dev Türk Bayrağı Astı

Anahtar Parti Denizli İl Binasına Dev Türk Bayrağı Astı

Anahtar Parti Denizli İl Başkanlığı, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşanan gelişmelere tepki göstermek amacıyla Denizli’deki il binasına dev Türk bayrağı astı. Bayrak, Çınar Meydanı’ndaki parti binasının cephesine çekildi.

İl Başkanı Hakan Saruhan’dan Açıklama

İl Başkanı Hakan Saruhan, yaşanan olaylar karşısında sessiz kalamayacaklarını belirterek, 'Nusaybin’de yaşanan olaylar milletimizi derinden yaralamıştır. Devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu göstermek, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak için Türk bayrağımızı il binamıza astık' dedi.

Saruhan, Türk bayrağının birlik, beraberlik ve bağımsızlığın simgesi olduğunu vurguladı ve toplumun her kesimini sağduyuya davet etti.

Partiden İfade

Anahtar Parti yetkilileri, yapılan bu hareketin herhangi bir ayrıştırıcı amaca yönelik olmadığını, aksine milli duruşun açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

ANAHTAR PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI, MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE YAŞANAN OLAYLARA TEPKİ OLARAK...

ANAHTAR PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI, MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE YAŞANAN OLAYLARA TEPKİ OLARAK DENİZLİ’DEKİ PARTİ BİNASINA DEV TÜRK BAYRAĞI ASTI.

ANAHTAR PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI, MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE YAŞANAN OLAYLARA TEPKİ OLARAK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Baki Ersoy: Nusaybin'de Türk Bayrağına Saldırı "Büyük Bir Alçaklık"
2
Bakan Kurum'tan Özgür Özel'e Yanıt: '455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık'
3
Pekyatırmacı: 2025'te Selçuklu Vizyonuyla Yatırımlar ve Hizmetler
4
Erdoğan'dan Bahçeli'ye Yeni Yıl ve Doğum Günü Kutlaması
5
Ayşe Sula Köseoğlu'nun Eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu Uğurlandı
6
Sayan’dan BM’de Gazze Tepkisi: Dijital Gelecek İçin Küresel Adalet Vurgusu
7
Anahtar Parti Denizli İl Binasına Dev Türk Bayrağı Astı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları