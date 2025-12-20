Antalya'ya 23 Yılda 244,6 Milyar TL Yatırım — Alanya Doğu Çevre Yolu Açıldı

Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 2025 yılının Temmuz ayında temeli atılan Alanya Doğu Çevre Yolu’nun Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimi ile Demirtaş Kavşağı bugün hizmete açıldı.

Bakan Uraloğlu'nun değerlendirmesi

Bakan Uraloğlu törende, "Antalya’ya her zaman hizmetle, eserle, bereketle geliyoruz." diyerek ilin ulaşım yatırılarından bahsetti. Konuşmasında bu yıl içinde açılan ve temeli atılan projelere dikkat çekti: Korkuteli-Elmalı Yolunun açılışı, Antalya Havalimanı yeni terminal binasının hizmete sunulması (yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarılması), Antalya-Alanya Otoyolu temel atması, Demre Yat Limanı açılışı, Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları, Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Finike Yolu’nun Elmalı-Avlanbeli kesimi ile Avlanbeli-Finike kesiminin yapımının başlatılması ve Gazipaşa Yat Limanı açılışı bunlar arasında sayıldı.

"23 yılda Antalya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 244,6 milyar lira yatırdık"

Uraloğlu, AK Parti döneminde yapılan yatırımları özetleyerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 23 yılda Antalya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 244,6 milyar lirayı aşan yatırımlar gerçekleştirildiğini bildirdi. Bölünmüş yol uzunluğunun 197 kilometreden 761 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğunun ise 123 kilometreden bin 101 kilometreye çıkarıldığını aktardı.

Yapılan diğer yatırımlar arasında Antalya Batı Çevre Yolunun açılması, Antalya Kuzey Çevre Yolu üzerindeki Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarının hizmete sunulması ve Phaselis (Fasalis) Tüneli’nin açılması yer aldı. Uraloğlu ayrıca 5.000 metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'nin hizmete alındığını, Toroslar'ı tünel konforuyla sadece 5 dakikada geçme imkanı sağlandığını ve Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünelleri ile çok sayıda bağlantı yolunun hizmete sunulduğunu vurguladı.

Alanya Doğu Çevre Yolu'nun teknik özellikleri

Bakan Uraloğlu, Alanya’nın turizm kaynaklı nüfus ve trafik artışıyla kent içi trafiğin yoğunlaştığını belirterek, mevcut Alanya Çevre Yolu’nun şehir içi yol haline geldiğini söyledi. Mevcut hatta her gün ortalama 33 bine yaklaşan araç geçişi olduğunu; hat üzerinde 14 sinyalize kavşak, 3 yaya üstgeçidi ve 43 yaya altgeçidi bulunduğunu aktardı.

Çevre Yolu projesinin Hasbahçe-Kargıcak arasındaki toplam uzunluğu 15,2 km olarak projelendirilmiş olup, bugün hizmete açılan Hasbahçe-Mahmutlar kesimi 12 km olarak açıklandı. Bu kesimin ilk 4,5 km'si 3 gidiş-3 geliş (6 şerit), kalan 7,5 km'si ise 2 gidiş-2 geliş (4 şerit) olarak inşa edildi.

Projede ayrıca toplam 2.708 metre uzunluğunda 3 adet çift tüplü tünel bulunuyor: Oba Tüneli 653 metre, Dim Tüneli 1.692 metre ve Mahmutlar Aç-Kapa Tüneli 363 metre. Yapıda ayrıca 7 çift köprü (toplam 1.031 metre), bir adet 60 metre uzunluğunda tek köprü ve 3 farklı seviyeli kavşak yer alıyor.

Açılışa katılanlar

Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Alay Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

