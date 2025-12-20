Büşra Özdemir, Osman Tarık Özçelik’i Ziyaret Etti: "Alanya’yı Hak Ettiği Yatırımlarla Buluşturacağız"

Büşra Özdemir: "Alanya’yı hak ettiği yatırımlarla buluşturacağız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Alanya ziyaretinde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile bir araya geldi. Özdemir, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak "Birlik ve beraberliğimizle daha çok güçlenecek, bütün zorlukların üstesinden gelecek, Alanya’yı hak ettiği yatırımlarla hep beraber buluşturacağız" dedi.

Ziyaret programı ve değerlendirmeler

Özdemir, Alanya programına ilk olarak CHP ilçe örgütü ziyaretiyle başladı ve partililerle sohbet ederek Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’ya sunduğu hizmetleri paylaştı. Ardından Osman Tarık Özçelik ile makamında bir araya gelen Özdemir, Büyükşehir ve Alanya Belediyesi bürokratlarıyla birlikte ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda, Alanya Belediyesi ile ortak yürütülen projelerin memnuniyet verici sonuçlar doğurduğu vurgulandı. Özdemir, "Alanya’ya hak ettiği yatırımları Osman Başkanımızla hep birlikte buluşturacağız" sözleriyle ortak çalışmanın süreceğinin altını çizdi.

İlçe yatırımları, muhtarlar ve STK’larla görüşmeler

Program kapsamında Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Hizmet Binası'na geçerek Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. İlgili daire başkanlarının katılımıyla, Alanya’daki devam eden çalışmalar, yatırımlar ve gelen talepler değerlendirildi.

Ziyarette, Alanya’da Muhittin Böcek tarafından hizmete açılan ve yerel üretimi ile kadın istihdamına destek veren Alanya Sapadere İpek Evi Üretim Merkezi tarafından ipek çiçeği hediye edildi. Ayrıca Özdemir, Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Başkanı Duran Yılmaz ve yönetimiyle de bir araya geldi.

Özdemir, turizm ve tarımın ilçedeki önemine dikkat çekerek, Alanya’nın yaşam kalitesini artıracak ve bölgeye değer katacak projelerin hayata geçirilmesinin sürdürüleceğini belirtti.

