DEM Parti Heyeti AK Parti Grubu'nu Ziyaret Etti
DEM Parti heyeti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. Görüşme, her iki partinin heyetlerinin karşılıklı katılımıyla gerçekleşti.
AK Parti Heyeti
AK Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluştu. AK Parti temsilcileri, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.
DEM Parti Heyeti
DEM Parti heyetinde ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol bulundu.
