DEM Parti Heyeti AK Parti Grubu'nu Ziyaret Etti

DEM Parti heyeti, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol ile AK Parti Grubu'nu ziyaret etti; ev sahipliğini Abdullah Güler, Efkan Ala ve Ömer Çelik yaptı.