DEM Parti Heyeti AK Parti Grubu'nu Ziyaret Etti

DEM Parti heyeti, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol ile AK Parti Grubu'nu ziyaret etti; ev sahipliğini Abdullah Güler, Efkan Ala ve Ömer Çelik yaptı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:25
DEM Parti heyeti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. Görüşme, her iki partinin heyetlerinin karşılıklı katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti Heyeti

AK Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluştu. AK Parti temsilcileri, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

DEM Parti Heyeti

DEM Parti heyetinde ise TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

