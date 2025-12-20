DOLAR
DEM Parti, AK Parti Grubu'nu TBMM'de Ziyaret Etti

DEM Parti heyeti TBMM'de AK Parti Grubu'nu ziyaret etti; AK Parti heyetinde Abdulalh Güler, Efkan Ala ve Ömer Çelik; DEM heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:18
Görüşme ve Karşılama

DEM Parti heyeti, AK Parti grubunu TBMM'de ziyaret etti. Ziyaret sırasında AK Parti heyeti, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

AK Parti heyeti; AK Parti Grup Bakanı Abdulalh Güler, AK Parti Genel Bakanvekili Efkan Ala ve AK Genel Bakan Yardimcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşuyor.

DEM Parti heyeti ise; TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Eroldan oluştu.

Toplantının Önemi

Her iki partinin temsilcilerinin TBMM çatısı altında bir araya gelmesi, siyasi temasların sürdüğünü gösterdi. Ziyaretin detayları ve görüşmelerin içeriğine ilişkin açıklamalar ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

