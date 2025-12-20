Bakan Ersoy: Antalya'nın Antik Kentleri Dünyanın Gıptasını Kazandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya Doğu Çevre Yolu’nun Hasbahçe–Mahmutlar arası 12 kilometrelik bölümünün ve Demirtaş Kavşağının açılış töreninde konuştu. Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile süregelen iş birliğine vurgu yaparak ulaşım altyapısının turizmin rekabet gücünü artırmadaki önemini hatırlattı.

Ersoy, projenin teknik boyutlarına değinerek, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun toplam 15,2 kilometre olarak planlandığını ve bunun Hasbahçe–Kargıcak arasında projelendiğini; söz konusu kesimin 12 kilometrelik bölümünün tamamlanıp trafiğe açıldığını bildirdi. Demirtaş Kavşağı ise hemzemin kavşaktan, inşa edilen alt geçitle farklı seviyeli kavşağa dönüştürülerek Akdeniz Sahil Yolu'nda trafik akışının kesintisiz hale getirildiği belirtildi.

Ersoy, törende şu ifadeleri kullandı: "Zira dünyanın en büyük insan hareketinin temelinde turizm var ve bu hareketten en yüksek payı alabilmenin kilidini açacak ilk anahtar, sizi rakiplerinizin bir adım önüne geçirecek olan temel unsur ulaşımdır". Ayrıca, Türk turizminin kalbi sayılan bölgede yeni eserlerin açılışında birlikte olmanın önemine değindi.

Ersoy, sezon değerlendirmesinde şunları paylaştı: "Baktığımızda bu yıl Ocak-Eylül döneminde turizm gelirimiz 50 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir ki bu tüm zamanların 9 aylık gelir rekorudur. 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. Son çeyrek rakamları da oldukça iyi geliyor. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar doları yakalayacağız. Bu başarıların arkasında oldukça detaylı örülmüş bir strateji mevcut. Bakın bir yandan hava yolundan otoyollara kadar lojistik konuları tüm bakanlıklarımızla ortak hareket ederek çözerken bir yandan da dünyaya örnek olan bir turizm tanıtım stratejisi yürütüyoruz. TGA ile 200’e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürüttüğümüzün altını çizmiştim. Dünyanın dört bir yanında seyahatini planlayacak potansiyel ziyaretçilerimize ülkemizi tanıtıyoruz".

Antalya’daki arkeolojik yatırımları değerlendiren Ersoy, "Geleceğe Miras Projemiz ile Antalya’mıza önemli kazanımlar sağladık. Asdendos, Phaselis, Olympos ve özellikle Side antik kentlerinde yürüttüğümüz çalışmalarla tüm dünyanın gıpta ile baktığı bir noktaya geldik. Bu antik kentlerimizi adeta eski ihtişamlı günlerine döndürüyoruz ve buraları ziyaret eden herkesin o dönemi olabildiğince yaşayabileceği, hissedebileceği bir atmosfer inşa ediyoruz" dedi. Ersoy, Cumhuriyet tarihinin ilklerini gerçekleştirdiklerini ve uluslararası ölçekte önem taşıyan arkeoloji projelerine devam ettiklerini vurguladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlit Çavuşoğlu törende şunları söyledi: "Bugün önemli bir yolun, çevre yolunun, tünellerin, köprülü kavşaklar ve viyadüklerin açılışını yapıyoruz. Gerçekten sadece bir açılış yapmıyoruz. Alanyalı hemşehrilerimizin de bir hayalini hep birlikte gerçekleştirmiş oluyoruz sayın Bakanım. O nedenle sizlere, tüm çalışma arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve Alanya’ya her zaman önem veren saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. Elbette bu yolun 16 kilometresinin bitmesi önemli ama devamını da inşallah hep birlikte bitireceğiz. Önümüzdeki süreçte bazı imar sorunları var. Bazı kavşaklar için de içinde düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bunun için de Karayollarımızın ve Belediye, Alanya Belediyemizin iş birliği yapmasında fayda var. Gördüğünüz gibi her alanda Antalya, Alanya’mıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımızın da bizlere her zaman yakından ilgisi ve desteği var. Tüm projelerimizi kabinede de her yerde de yakından takip ediyor. O nedenle kendilerine de özellikle teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Değerli hemşehrilerimiz, bugünkü açacağımız yol, köprü, viyadüklerin Demirtaş Köprülü kavşağının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Her iki çalışmanın da bölgeye ve halka hayırlı olması temennisiyle tören sona erdi.

