Bakan Kurum açıkladı: Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde geçerli başvuru 5 milyon 242 bin 766

Bakan Kurum açıkladı: Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde geçerli başvuru sayısı netleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin son başvuru verilerini Hatay'daki programı sırasında paylaştı. Bakan Kurum, projeye gösterilen ilginin yüksek olduğunu vurgulayarak başvuru ve teslim takvimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hatay'da restorasyon ve teslimatlar

Bakan Kurum, çeşitli temaslar için geldiği Hatay'ta Antakya kent merkezinde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, depremin izlerini silme çabalarının sadece bir imar faaliyeti olmadığını, Hatay'a hizmetin gönül meselesi olduğunu belirtti.

Hatay'da yürütülen çalışmalara dikkat çekerek şunları kaydetti: "Tarihi Uzun Çarşı, Atatürk Caddesi, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ni yeniden eski ihtişamına kavuşturuyoruz. Tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri'nin iki yakasındaki yapıların ihya çalışmalarını tamamlıyoruz. Habib-i Neccar Camii'yi önümüzdeki günlerde ibadete açacağız." Kurum ayrıca 10 ayda tamamlanan İskenderun Sahil Yolu'nu örnek gösterdi.

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık Cumartesi günü Hatay'da düzenlenecek programla son anahtar teslim töreninin gerçekleştirileceğini belirtti. Kurum, "Teslim ettiğimiz 98 bin deprem konutumuzun her birinin Hatay sevdamızın en büyük anıtı olduğunu" ifade etti.

Başvuru istatistikleri

Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru verilerini şöyle aktardı: Süreç boyunca toplam 8 milyon 840 bin 314 vatandaş başvuruda bulundu. Bakan Kurum ilk açıklamasında projenin geçerli başvuru sayısının 5 milyon 242 bin 766 olduğunu belirtti.

Diğer bir ifadeyle Kurum, projenin toplam başvurularından 5 milyon 442 bin 766'sının geçerli olduğunu da paylaştı. Başvurular arasında 1 milyon 326 bin gencin ev sahibi olma talebiyle öne çıktığını vurguladı ve gençlerin projeye olan ilgisinin umut verici olduğunu söyledi.

Teslimat takvimi ve hedefler

Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalarda elde edilen tecrübenin 81 ile yayılacağını belirtti. Hatay için şu hedefler açıklandı: Antakya Dikmece'de 14 bin 500 konutun yapımında sona yaklaşıldı; bu ay sonunda Hatay'da 155 bin konutun tamamının afetzede vatandaşlara teslim edileceği belirtildi.

Ayrıca bölgedeki 11 ilde yıl sonu hedefi olarak 455 bin konutun hak sahiplerine ulaştırılacağı ifade edildi. 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için ise ilk kuraların 29 Aralık'ta çekilmeye başlanacağı bildirildi.

Kurum, proje kapsamında deprem bölgesindeki illere öncelik verildiğini ve Hatay için ayrılan sosyal konut sayısının 13 bin 289 olduğunu açıkladı. "Sosyal konutlarımızla Hatay'da evi olmayan, kiracı depremzede kardeşlerimize huzurlu yuvalar kazandıracağız" dedi ve dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olana kadar yeni kampanyalarla çalışmaya devam edeceklerini ekledi.

BAKAN KURUM, CUMHURİYET CADDESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNARAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.