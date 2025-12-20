Kacır ve Yousef Görüştü: Sanayi, Teknoloji ve Yatırımlarda İş Birliği

Kacır ve Yousef Bakanlıkta Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin odak noktaları

Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda konuk bakan ve heyetini bakanlıkta ağırladıklarını belirtti. Yapılan görüşmede sanayi, teknoloji ve yenilik alanlarındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik fırsatların ele alındığını vurguladı.

Kacır, görüşmeden söz ederken şu ifadeleri kullandı: "Sanayi, teknoloji ve yenilik alanlarında iş birliğimizin derinleştirilmesine yönelik fırsatları ele aldık."

Toplantıda ayrıca ikili ilişkileri güçlendirecek ekonomik adımların önemine dikkat çekildi. Kacır, hedeflerini özetlerken, "Umman ile ticaret hacmimizi yükseltecek ve karşılıklı yatırımları hızlandıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Sonuç olarak, toplantının sanayi ve teknoloji alanlarında iş birliğini artırmaya ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım akışını hızlandırmaya yönelik adımlar için zemin hazırladığı belirtildi.

