Arakçi: İran'daki Protestolar Tamamen Kontrol Altında

Arakçi'nin açıklamaları

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da yabancı büyükelçilere yaptığı konuşmada, ülke geneline yayılan protestolarda durumun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında Arakçi, protestoların, ABD Başkanı Donald Trump'a müdahale için bahane vermek amacıyla "şiddetli ve kanlı hale getirildiğini" ileri sürdü.

"İran İslam Cumhuriyeti savaş arayışında değildir ancak savaşa tamamen hazırdır. Aynı zamanda müzakerelere de hazırız, ancak bu müzakereler adil olmalı, eşit haklara dayanmalı ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmelidir" dedi.

Trump uyarısının etkisi ve güvenlik iddiaları

Arakçi, İran'ın protestoculara silah dağıtıldığına dair görüntülere sahip olduğunu belirtti ve yetkililerin yakında gözaltına alınanların itiraflarını yayımlayacağını ifade etti.

Gösterilerin yabancı unsurlar tarafından "provoke edildiğini ve körüklendiğini" savunan bakan, "Şu anda yaşananlar protesto değil, ülkeye karşı yürütülen bir terörist savaştır" diyerek, yetkililerin ses kayıtları bulunduğunu ve güvenlik güçlerinin sorumluları tek tek avlayacağını söyledi.

Arakçi, Trump’ın protestoların kanlı hale gelmesi durumunda Tahran’a karşı askeri harekat uyarısının, 'yabancı müdahaleyi' isteyen 'teröristleri' motive ettiğini öne sürdü.

İnternet erişimi ve polis uyarısı

Protestoların ardından kesilen internet erişimine değinen Abbas Arakçi, "İnternet yakında yeniden erişime açılacak. Bu konuda güvenlik birimleriyle koordinasyon içindeyiz" dedi.

Öte yandan İran polisi, Tahran halkına kısa mesaj göndererek ebeveynleri uyardı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece bazı gösterilerde terörist grupların ve silahlı kişilerin bulunması, can kaybına yol açmayı amaçlayan planları ve herhangi bir müsamahaya izin verilmeyeceğine dair kararlı tutum göz önünde bulundurularak, ailelerin gençlerini ve ergen yaştaki çocuklarını korumaları önemle tavsiye edilmektedir"

