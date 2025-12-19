Özgür Özel: Antonio Costa ile 5 Dakika Görüşememek Kabul Edilemez

Brüksel'de Avrupa Sosyalist Parti Liderler Toplantısı sonrası tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Sosyalist Parti Liderler Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada bazı Avrupa liderlerine sitem etti.

Özel, Antonio Costa hakkında, "Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi. Bugün çiftçilerle dayanışması önemli ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

Toplantıdaki genel hava hakkında da eleştiriler yönelten Özel, "Her toplantıda değerli başbakanlar, değerli bakanlar kendi konuşmalarını yaptıktan sonra hızla salonu terk ediyorlar. Ve biz kendi kendimize birbirimize hak vermeye devam ediyoruz" dedi.

Edi Rama görüşmesi ve Erdoğan değerlendirmesi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmesini aktaran Özel, "Biraz Edi Rama’ya söyledim, ilk seçimde iktidar olacağız. Edi Rama ile Erdoğan’ın yakın ilişkileri çok kıymetli olabilir ama önemli olan Arnavutluk’la Türkiye’nin yakın ilişkileri" diye konuştu.

Özel, bu ilişkilerin kişisel düzeyden kurumsal ilişkilere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı ve İngiliz İşçi Partisi ile ilgili olarak, "İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan’la, Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Demokrasi ve otoriterlik üzerine değerlendirmesinde Özel, "Otoriterlerin oluşturduğu sorunları otoriterlerle çözemezsiniz. Erdoğan’ın veya bir başka otoriter liderin size vadettiği şey istikrar değildir. Bir ülkede demokrasi varsa o demokrasi size istikrarlı iyi ilişkiler vadedebilir. Ülkede demokrasi yoksa, ülkede otokrasi varsa o size şimdilik çıkar ilişkisi vadeder ama ilerleyen sürede yeni bir istikrarsızlığın kapısını arar" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel açıklamasında toplantılarda liderlerin hızla ayrılmasını ve bunun uluslararası ilişkilerde yol açabileceği sorunları ele alarak tepkisini sürdürdü.

