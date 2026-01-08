Bakan Tekin: 'Erzurum, Cumhuriyetimizin Mihenk Taşlarından' — Erzurum Tanıtım Günleri Antalya'da

Bakan Tekin: "Erzurum, Türkiye Cumhuriyeti’nin En Önemli Mihenk Taşlarından biridir"

Antalya'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, stantları gezip vatandaşlarla buluştu. Etkinlik, 5-11 Ocak tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Bakan Tekin'in vurguları: Hemşehri birlikleri ve tarihî rol

Kendisi de Erzurumlu olan Bakan Tekin, hemşehri birliklerinin toplumdaki önemine dikkat çekti. Tekin, "Dünyada her ülkede toplumu bir arada tutan, milli birliği ve beraberliği pekiştiren çimento harcı olarak tanımlanabilecek kendine özgü yapılar mevcut. Bizim ülkemizde de bu anlamda milleti bir arada tutan en önemli unsur, sivil toplum örgütleri ve hemşehri birlikleridir. Bu birlikleri, federasyonları, dernekleri, vakıfları ayakta tutmak ciddi bir fedakarlık istiyor. Çok zor ve yorucu bir iş" sözleriyle dayanışmanın önemini anlattı.

Milli Mücadele dönemindeki Erzurum'un rolüne işaret eden Tekin, "Milli Mücadele’nin Erzurum’dan başladığını biliyorsunuz. Gazi Paşa da Erzurum’u daima ayrı bir yere koyar. Ulus devletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli mihenk taşlarından biri Erzurum’dur. Rahmetli Raci Alkır’ın ifadesiyle Erzurum, Anadolu irfanının kilididir. Erzurumluların iyi günde kötü günde birlikte davranması beni gerçekten mutlu ediyor. Devletimizin devamlılığı ve milli birliğimiz açısından bu birliktelik çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş: Dayanışma ve tanıtımın önemi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise etkinliğin dayanışma kültürünün güzel bir örneği olduğunu belirtti. Göktaş, "Bu etkinlik hem birlik beraberlik hem de dayanışma ruhunun Antalya’da yaşatılması bakımından çok kıymetli. Dadaşlar diyarının burada tanıtılması, burada yaşayan Erzurumlu vatandaşlarımız kadar tüm Antalyalılara da bir Erzurum esintisinin ulaşması mutluluk verici. Kendimizi adeta Erzurum’da hissettik" dedi.

Ziyaret sırasında konuklar, Konyaaltı Belediyesi folklor ekibi ile Erzurum yöresine ait folklor gruplarının gösterilerini izledi. Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında yöresel lezzetler ve kültürel değerler hafta boyunca ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

YUSUF TEKİN