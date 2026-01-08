Yusuf Tekin: '1994 İSKİ skandalının daha büyüğüne şahit oluyoruz'

Ziyaret ve değerlendirme

Antalya’da çeşitli temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programının son bölümünde AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Tekin, Türkiye'de eğitim alanında son 20 yılda atılan adımları örneklerle anlatarak geçmiş ile bugün arasındaki farkları aktardı.

2002 öncesi öğretmen mektupları ve eğitimde tablo

Konuşmasına 3 Kasım 2002 öncesine dikkat çekerek başlayan Tekin, Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in başlattığı mektuplar projesinden örnekler verdi. Tekin, bir öğretmenin yazdığı metni hatırlatarak şunları paylaştı: 'İnşallah bir gün koridorlarında farelerin cirit atmadığı bir okulda öğretmenlik yapabilirim'.

Tekin, başka mektuplardan alıntılar yaparak, 'İnşallah çocuklarımız tuvalet için okulun dışına çıkmak zorunda kalmaz' ve 'İnşallah Cumhuriyet’in yüzüncü yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim' ifadelerini aktardı. Tekin, bu ifadelerin 2002 yılında yazıldığını vurgulayarak o dönemde 70-80 kişilik sınıflarda ders anlatıldığını belirtti.

Eğitimde teknolojik dönüşüm

Tekin, 20 yılda eğitim altyapısının kayda değer ilerleme kaydettiğini söyledi ve uluslararası raporlara atıfta bulundu: 'UNDP diyor ki, dünyada bütün dersliklerinde akıllı tahta bulunan ve hepsinin internet erişimi olan tek ülke Türkiye’dir.' Bakan, 'Bir zamanlar "bir tane bilgisayarımız olsun" denilen okulların bugün etkileşimli tahta ve EBA erişimine sahip olduğunu' belirtti ve Türkiye'nin 'dünyanın en büyük eğitim içerik ağını' kullanır hale geldiğini vurguladı.

Antalya'da derslik ve öğretmen artışı

Antalya özelinde veriler paylaşan Tekin, 2002 seçimlerinden önce Antalya’da 9 bin 406 derslik olduğunu, bugün ise 2025-2026 yılı için sayının 23 bin 658 olduğunu söyledi. Öğretmen sayısında da artışa dikkat çekerek, sayının 12 bin 947'den 38 bin 648'e yükseldiğini kaydetti ve bunun Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimler ve arsa sorunu

Bakan Tekin, yerel yönetimlerin eğitim yatırımlarındaki rolüne değinerek, 'Biz okul yapacağız da nereye yapacağız? Birinin arsa üretmesi lazım.' diye konuştu. Tekin, özellikle 'Cumhur İttifakı belediyesi olmayan ilçelerde sorun yaşıyoruz' diyerek, Muratpaşa örneğinde arsa üretilmemesini eleştirdi ve 'Bir belediye düşünün; okul arsasının küçük bir köşesinde hissesi var diye dava açıyor. Böyle mantık olur mu?' şeklinde tepki gösterdi.

1994 İSKİ skandalı ile günümüz arasındaki kıyas

Konuşmasının son bölümünde 31 Mart 1994 yerel seçimlerini ve o dönemdeki kamu yolsuzluğunu hatırlatan Tekin, şunları söyledi: 'O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamu kaynaklarının özel ilişkiler için kullanıldığı, kamuoyu tarafından "İSKİ skandalı" olarak bilinen ağır bir yolsuzluk sürecinden geçiyordu. Şimdi de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatta bir farkla: Bugün konuştuğumuz rakamlar, o dönemle kıyaslanamayacak kadar büyük. O günün yolsuzluğu ve usulsüzlüğü gizlenmeye çalışılıyordu. Bugün ise hiçbir perdeleme ihtiyacı bile duyulmadan, baklava kutularında paraların el değiştirdiği, rüşvetin ve hırsızlığın alenileştiği bir dönemi yaşıyoruz.' Tekin, aynı zamanda 'Bir tarafta ayyuka çıkan yolsuzluk ve aymazlık, diğer tarafta insanların evlerinde bir damla suya muhtaç olduğu bir tablo ile karşı karşıyayız.' ifadelerini kullandı.

Tekin, değerlendirmesini şu sözlerle sonlandırdı: '1994 ile kıyaslandığında bizim omuzlarımızdaki yük çok daha ağır. Bizim derdimiz siyasi zafer kazanmak değil. Bizim derdimiz bu milletin, vatandaşlarımızın hak ettiği şekilde müreffeh, adil ve huzurlu bir ülkede yaşamasıdır.'

İddianame ve yargı süreci hakkında açıklama

Bakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yargı süreciyle ilgili tartışmalara da değindi: 'İddianamede "cumhurbaşkanı olmak için çete kurdu" denmiyor. Diyor ki, "kamu kaynaklarını kendi siyasi ikbali için kullanıyor". Kendi hesabınız için vatandaşın suyundan, ulaşımından, bütçesinden feragat ederseniz bunun adı yetim hakkını yemektir' şeklinde konuştu.

