Başkan Aras’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Ahmet Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak gazetecilerin demokrasideki rolünü ve haklarını hatırlattı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 09:55
Başkan Aras’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Aras’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Ahmet Aras: Basın, demokrasinin vazgeçilmez gücü

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aras, yayımladığı mesajda basın özgürlüğünün toplumsal denetim ve demokratik işleyiş için taşıdığı öneme dikkat çekti ve gazetecilerin görevlerini özgürce yapabildiği bir ortamın gerekliliğine vurgu yaptı.

"Basın; halkın doğru, güvenilir ve zamanında bilgiye erişim hakkını güvence altına alan, denetimi mümkün kılan ve demokrasinin sağlıklı işlemesini sağlayan temel kurumlardan biridir. Bu yönüyle basının gücü tüm kurumların ilerletici gücünü doğrudan etkiler. Gazetecilik; toplumun gözü, kulağı ve vicdanı olma sorumluluğunu taşır. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi ise eleştirinin tehdit olarak görülmediği; aksine demokratik yönetimin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edildiği bir anlayışla mümkündür. Bugün basın emekçilerinin verdiği mücadele, yalnızca kendi meslekleri için değil; toplumun tamamı için verilen bir demokrasi mücadelesidir. Basının üstlendiği bu hayati rol, özgürlük alanlarının sürekli olarak genişletilmesini zorunlu kılmaktadır. Gazetecilerin, baskılardan uzak, görevlerini yerine getirebildiği bir ortam; düşüncenin sınırlanmadığı, ifade özgürlüğünün daralmadığı ve hakikatin gölgelenmediği sağlam bir demokratik toplumsal zemin oluşturur. Bu çerçevede Basın Özgürlüğü Endeksi gibi uluslararası değerlendirmeler, ülkemizde bu alanda daha ileri adımlar atılması gerektiğine işaret etmektedir. Basın özgürlüğünün gerilediği bir ülkede ilerlemeden söz etmek mümkün değildir. Özgür, tarafsız ve eleştirel bir basının varlığını; hem kentimiz hem de ülkemiz için demokrasinin gelişmesini sağlayan, denetimi güçlendiren ve toplumsal güveni besleyen temel bir ilerleme dinamiği olarak görüyorum. Çünkü eleştiri, yönetimleri zayıflatan değil; doğru zeminde güçlendiren demokratik bir araçtır. Bu düşüncelerle; mesleğini büyük bir emek ve özveriyle, çoğu zaman zor şartlar altında sürdüren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; sözün özgürce kurulabildiği, eleştirinin değerli kabul edildiği ve çalışma şartlarının iyileştiği bir iklimin güçlenmesini diliyorum"

ifadelerini kullandı.

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, 10 OCAK ÇALIŞAN...

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ İÇİN BİR MESAJ YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Savunma Bakanlığı: Halep’te 03.00’ten itibaren ateşkes
2
Başkan Semih Dere Menteş Mahallesi'ni Ziyaret Etti: Vatandaşların Talepleri Dinlendi
3
Yıldız Filiz 3. Kez Seçildi: Türkiye’nin Tek Kadın Kahveciler Odası Başkanı
4
Başkan Aras’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
5
Başkan Çavuşoğlu "Ege’nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç Ailesini Kabul Etti
7
ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Grönland Uyarısı: 'Avrupalılar ABD Başkanını Ciddiye Alsın'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları