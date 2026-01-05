DOLAR
Aydın: Maduro'ya Yönelik Uygulama Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Maduro'ya yönelik uygulamaların uluslararası hukuku hiçe saydığını ve küresel barışı tehdit ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:53
Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, uygulamaların egemenlik ve uluslararası normları zedelediğini vurguladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik uygulamaların uluslararası hukuku hiçe saydığını ve küresel barış için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, seçilmiş bir devlet başkanının başka bir ülke tarafından hukuki süreçler ve çok taraflı mekanizmalar devre dışı bırakılarak hedef alınmasının; egemenlik, iç işlerine karışmama ve devletlerin eşitliği prensiplerinin açıkça ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Açıklamada Birleşmiş Milletler Şartı ve yerleşik devletlerarası normların fiilen yok sayıldığını vurgulayan Aydın, "Uluslararası hukukun bu şekilde hiçe sayılması, küresel sistem açısından son derece tehlikeli bir süreci beraberinde getirmektedir" dedi.

Aydın, uluslararası kurum ve kuruluşların yaşanan gelişmeler karşısındaki sessizliğine de dikkat çekerek, hukuku ve barışı korumakla yükümlü yapıların etkisiz kalmasının uluslararası sistemin derin bir meşruiyet krizine sürüklediğini kaydetti.

Bu tür tek taraflı ve keyfi uygulamaların, devletlerarası hukukun evrensel ve bağlayıcı niteliğini zedelediğini belirten Aydın, hukukun güçlü olanın iradesine göre şekillendiği bir ortamda "kurallara dayalı uluslararası düzen" söyleminin inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti.

Son olarak Aydın, hukuku ihlal etmenin sonuçsuz kaldığı bir dünya düzeninin yalnızca bugünü değil, küresel barışı ve insanlığın geleceğini de ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

