Bakan Güler, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Esenboğa'da karşıladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetli Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşini Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 21:23
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendi'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

