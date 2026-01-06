Bakan Güler, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Esenboğa'da karşıladı

Resmi davetlinin gelişinde protokol karşılama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendi'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

