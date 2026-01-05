AK Parti İzmir üye sayısı 504 bin 568’e ulaştı — Bilal Saygılı

AK Parti İzmir üye sayısı 504 bin 568’e ulaştı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026’da açıklanan resmi verilere dair yaptığı değerlendirmede, partinin üye sayısındaki artışın güçlü bir toplumsal karşılık olduğunu vurguladı.

Yargıtay verileri: Türkiye genelinde büyük artış

Başkan Saygılı, açıklanan verilere göre AK Parti üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301’e yükseldiğini belirtti. Saygılı, bu artışın sahaya dayalı siyaset anlayışının somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Saygılı'nın sözleriyle: "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür."

İzmir'de rekor performans: 47 bin 927 yeni üye

İzmir özelinde değerlendirme yapan Saygılı, CHP’nin Türkiye genelinde yalnızca 22 bin yeni üye kazanırken, AK Parti İzmir İl Teşkilatının İzmir’de 47 bin 927 yeni üyeyi partiye kazandırdığını açıkladı. Bunun sonucunda İzmir’de toplam üye sayısının 504 bin 568 seviyesine ulaştığını söyledi.

Saygılı, İzmir teşkilatının üye hedefini %117 oranında aşarak tamamladığını, Ege Bölgesi içinde birinci, büyükşehirler arasında ise ilk üçte yer aldıklarını ifade etti.

Teşkilat çalışmaları ve saha stratejisi

İzmir’deki artışın planlı teşkilat yapılanması ve saha çalışmasının sonucu olduğunu belirten Saygılı, mahalle başkanlıkları, AK Noktalar, ilçe danışma meclisleri ve düzenli ziyaretlerin ivme sağladığını vurguladı. Çalışmaların; ev ve iş yeri ziyaretlerinden mahalle ve köy buluşmalarına, kadın ve gençlik kollarının faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede yürütüldüğünü söyledi.

Saygılı bu başarıyı, teşkilatın sahaya dayalı disiplinine, fedakâr gayretlerine ve gönüllülük-temelli üye kazanım yaklaşımına bağladı.

Mesaj: "Milletin partisi, milletle büyüyor"

Saygılı, partinin farklı sosyal kesimleri ortak hedefler etrafında buluşturan bir siyasi hareket olduğunu belirterek, "Milletin partisi, milletle büyüyor." ifadesini yineledi. Ayrıca yaptığı diğer değerlendirmede "AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir" dedi.

Yargıtay’ın açıkladığı tabloya dikkat çeken Saygılı, partinin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda halkın taleplerini merkeze alarak çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI