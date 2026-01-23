Bakan Ali Yerlikaya 81 İl Valisiyle Çevrim İçi Koordinasyon Toplantısı — Terör, Uyuşturucu, Trafik

Bakan Ali Yerlikaya 81 İl Valisiyle Çevrim İçi Koordinasyon Toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen çevrim içi Koordinasyon Toplantısı'nda ülke güvenliğine ilişkin öncelikli konular ele alındı.

Gündem Maddeleri

Toplantıda öncelikli olarak terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ile trafik güvenliği konuları görüşüldü. Bu başlıklar çerçevesinde operasyonel ve koordinasyon adımları değerlendirildi.

Katılımcılar

Toplantıya bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, ilgili birim yöneticileri ve 81 ilin valisi katıldı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

"Bakan yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimiz ve 81 valimizin katılımıyla video konferans sistemi (VKS) üzerinden Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldık."

