Bakan Bak: "Türkiye Yüzyılı Sporun ve Gençliğin Yüzyılı Olacak"

Bakan Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de 282 amatör kulübe tesis ve destek sözü vererek 'Türkiye Yüzyılı sporun ve gençliğin yüzyılı olacak' dedi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:29
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de amatör spor kulübü temsilcileriyle buluştu. Etkinlikte amatör kulüplerin çocuklar ve gençler için taşıdığı önem vurgulandı ve yerel kulüplere yönelik destek taahhütleri paylaşıldı.

Bakan Bak'ın Mesajı

Bir organizasyon salonunda gerçekleşen buluşmada Bakan Bak, antrenörlerin rolüne dikkat çekerek, amatör kulüplerin toplum ve gençlik için hayati önem taşıdığını söyledi. Konuşmasında şunları ifade etti:

"Antrenörlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bir çocuğu evinden alıp sahaya getirmek, toplumun dengesini sağlamaktır. Sizler mahallenin sigortası, gençlerin ağabeylerisiniz. Eskişehir’deki 282 amatör spor kulübüne hem tesis olarak hem de destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu tesislerden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetişecek, ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseklerde sizler dalgalandıracaksınız. Türkiye Yüzyılı sporun ve gençliğin yüzyılı olacak. Bugün Eskişehir’de bereketli ve coşkulu bir gün geçirdik. Hepinizi saygıyla selamlıyor, ’Es-Es-Es, Ki-Ki-Ki, Eski Eski Es’ diyerek Kırmızı Şimşekler’e selamlarımı gönderiyorum"

Vali Erdinç Yılmaz: Tesisleşme ve Destek Sürecek

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz da konuşmasında şehrin spor potansiyelini vurguladı ve yerel yönetimlerin kulüplerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Yılmaz şunları söyledi:

"Eskişehir’in spor potansiyelini el birliğiyle daha yukarıya taşıyacağız. Tesisleşmeden malzeme desteğine kadar her alanda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kulüplerimizin yanında olmaya, destek vermeye ve birlikte başarmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşmanın spor kültürümüzün daha da güçlendirilmesine vesile olmasını diliyor, tüm kulüplerimize ve sporcularımıza üstün başarılar diliyorum. Sözlerime son verirken Eskişehir sporuna kattığınız değer için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a şükranlarımı sunuyor, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Sporun ve sporcunun şehri Eskişehir sizinle çok daha güzel."

AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan Teşekkür

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise mevcut ve yeni yatırımlara dikkat çekti ve Bakan Bak'a teşekkür etti. Hatipoğlu şöyle konuştu:

"Eskişehirspor’un şu anda kullandığı tesisler o dönemde yapıldı. Geçen yıl yapılan yeni tesisler de yine hükümetimiz marifetiyle, Bakanlığımızın marifetiyle inşa edildi. Bu yüzden sayın bakanımıza bir kez daha Eskişehir ve Eskişehirspor adına çok teşekkür ediyorum. Bu yatırımların devamı konusunda da bugün bakanımız gerekli direktifleri verdi. Amatör spor kulüplerimizin istediği sahaların hem bakımı, tadilatı ve yenilenmesi hem de yeni sahaların yapımı konusunda kendisi bizlere çok güzel sözler verdi. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum"

Toplantı, bakanlık ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirileceği ve amatör kulüplere yönelik tesis, bakım ve malzeme desteğinin süreceği taahhüdüyle sona erdi.

