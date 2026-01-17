Mustafa Demir: "Ankara’da su yok, bu milletle bağı kopmuş belediyeciliğin sonucudur"

Malatya İl Danışma Meclisi'nde sert eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Ankara'da yaşanan su sıkıntısını, milletle bağın kopmuş, hizmetten uzak belediyeciliğin sonucu olarak nitelendirdi.

Demir, "Vatandaş kışın ortasında bidonlarla su kuyruğuna giriyor" diyerek yaşanan tabloyu sert sözlerle eleştirdi. Ankara ve İstanbul'daki su sorunlarının, yönetim anlayışındaki zaafların açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe kullanımına da değinen Demir, belediye bütçesinin yalnızca yüzde 20'sinin yatırıma ayrıldığını, kalan kısmın konser ve organizasyon gibi harcamalarda kullanıldığını söyledi. Demir, "Milletin parası hizmete değil algı oluşturmaya harcanıyor" ifadelerini kullandı.

Sorumluluğun kurumlara atıldığına dikkat çeken Demir, "Sorulduğunda DSİ'yi işaret ediyorlar. Oysa geçmişte İstanbul’un su sorununu Recep Tayyip Erdoğan vizyonuyla çözdü. Istranca’dan, Melen’den, Bolu’dan İstanbul’a suyu getiren irade ortadadır" diye konuştu.

Muhalefetin algı siyaseti yürüttüğünü belirten Demir, su gibi hayati bir mesele üzerinden dahi ciddiyetsiz açıklamalar yapılmasının yönetim anlayışını ortaya koyduğunu kaydetti. Türkiye'nin hayata geçirdiği büyük projelerin de benzer şekilde inkar edilmeye çalışıldığını; TOGG, Karadeniz gazı ve Gabar petrolü örneklerini hatırlattı.

Deprem sonrası Malatya'da yürütülen çalışmalara da değinen Demir, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ve sürecin sorumluluk ile güçlü teşkilat yapısıyla yönetildiğini belirtti. AK Parti belediyeciliğinin temelinde insanı merkeze alan bir hizmet anlayışının bulunduğunu vurguladı.

