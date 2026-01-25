Trump: "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada’yı tamamen ele geçiriyor"

ABD Başkanı Trump'tan Kanada'ya ve Mark Carney'e sert eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada’yı yeniden hedef aldı. Trump, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada’yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

Trump, dün yaptığı açıklamalarda Kanada’nın Çin'le ticari ortaklığı konusundaki tepkisini sürdürdü ve Başbakan Mark Carney'i isim vererek eleştirdi.

Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’den ABD’ye gönderilen ürünler için bir ‘teslimat limanı’ yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada’yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar. Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada’dan ABD’ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere uygulanacak yüzde 100 gümrük vergisi tehdidini yineledi.

