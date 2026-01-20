Vistisen’den Trump’a Sert Söz: 'Sayın Başkan... defolun gidin' — Avrupa Parlamentosu’nda Grönland Tartışması

Yayın Tarihi: 20.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 20:08
Danimarkalı Avrupa Parlamentosu üyesi Anders Vistisen, Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda 'Grönland’ın ve Danimarka’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği: ABD’nin şantaj girişimlerine karşı birleşik bir AB yanıtının gerekliliği' başlıklı tartışmada söz aldı. Oturum sırasında doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'a hitap eden Vistisen, İngilizce küfrederek "Sayın Başkan, sizin anlayabileceğiniz dilden ifade edeyim; defolun gidin" dedi.

Başkan Yardımcısı Stefanuta müdahale etti

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta, Vistisen’in sözünü keserek, bu tür ifadelerin kurallara aykırı olduğunu belirtti. Stefanuta, "Bu yaptığınız kurallara aykırı. Hisleriniz çok kuvvetli olabilir, salonda böyle bir atmosfer de olabilir ancak küfürlü ifadeler ve uygunsuz dil kullanımı konusunda açık kurallarımız var. Sözünüzü kesmek zorunda kaldığım için üzgünüm ancak güçlü siyasi duygularınız olsa bile bu kabul edilemez" dedi.

Vistisen konuşmasına devam etti: Eleştiriler ve uyarılar

İkazın ardından konuşmasını sürdüren Vistisen, "Trump’ın anladığı tek dil, sözün doğrudan ifade edildiği dildir. Trump’ın saygı duyduğu tek ret ise, dolambaçsız ve açık bir rettir" ifadelerini kullandı. Vistisen, ayrıca ABD yönetiminin bölgedeki asker sayısını 15 binden yalnızca 150’ye düşürdüğünü savunarak, Avrupa'nın Trump’a yönelik daha net ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Vistisen, Avrupa’nın ABD’ye ilave tarifeler tehdidi altında bulunurken daha fazla yatırım taahhüdünde bulunduğunu öne sürüp, "Eğer Avrupa, Danimarka’ya yönelik askeri tehdit masadan kalkmadan ve Danimarka’nın bölünmesi fikrinden vazgeçmeden Trump’ı net bir şekilde reddetmez ve ona açık bir şekilde ‘Hayır’ dememiz gerektiğini anlamazsa, bu konuyu tekrar tekrar konuşmak zorunda kalacağız" dedi ve Avrupa'nın uyanması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa’nın Grönland konusunda ABD’ye vereceği yanıtın tartışıldığı bir oturumda söz alan Danimarkalı siyasetçi Anders Vistisen, ABD Başkanı Donald Trump’a İngilizce küfrederek, "Sayın Başkan, sizin anlayabileceğiniz dilden ifade edeyim; defolun gidin" dedi.

