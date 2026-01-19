Erdoğan'dan Birlik Vurgusu: 'Bizim Türk, Kürt, Arap...'

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası "Bizim Türk, Kürt, Arap..." diyerek toplumsal birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:45
Erdoğan'dan Birlik Vurgusu: 'Bizim Türk, Kürt, Arap...'

Erdoğan'dan Birlik Vurgusu: 'Bizim Türk, Kürt, Arap...'

Kabine toplantısı sonrası dayanışma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu ve toplumsal birlik çağrısında bulundu.

"Bizim Türk, Kürt, Arap olarak birbirimizden başka dostumuz, yoldaşımız, dar günümüzde kapısını çalacağımız sığınağımız yok"

Erdoğan, sözleriyle farklı kimlikler arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı ve toplumun bir arada durmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Türk, Kürt, Arap olarak birbirimizden başka dostumuz, yoldaşımız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Türk, Kürt, Arap olarak birbirimizden başka dostumuz, yoldaşımız, dar günümüzde kapısını çalacağımız sığınağımız yok"

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

