Erdoğan'dan Birlik Vurgusu: 'Bizim Türk, Kürt, Arap...'
Kabine toplantısı sonrası dayanışma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu ve toplumsal birlik çağrısında bulundu.
"Bizim Türk, Kürt, Arap olarak birbirimizden başka dostumuz, yoldaşımız, dar günümüzde kapısını çalacağımız sığınağımız yok"
Erdoğan, sözleriyle farklı kimlikler arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı ve toplumun bir arada durmasının gerekliliğine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Türk, Kürt, Arap olarak birbirimizden başka dostumuz, yoldaşımız, dar günümüzde kapısını çalacağımız sığınağımız yok"