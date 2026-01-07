Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı’nda Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşıladı; 21 pare atış, marşlar ve heyet görüşmeleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:27
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı’nda Törenle Karşıladı

Erdoğan, Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Törenle Karşıladı

Tören ve görüşme programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen törenle karşıladı.

Konuk Başbakan’ın içinde bulunduğu makam aracını süvariler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşıladı ve protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Enver İbrahim’i Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Tören alanında yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba asker’ diyerek selamladı.

Törende ayrıca, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ile Enver İbrahim heyetlerini birbirlerine takdim etti ve merdivenlerde Türkiye ile Malezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

İki lider, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısına katılacak ve toplantının ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

Törene katılan isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MALEZYA BAŞBAKANI ENVER İBRAHİM'İ TÖRENLE KARŞILADI.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MALEZYA BAŞBAKANI ENVER İBRAHİM'İ TÖRENLE KARŞILADI.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MALEZYA BAŞBAKANI ENVER İBRAHİM'İ TÖRENLE KARŞILADI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocagöz: Dersimiz Güçlü Türkiye — Kepez Meclisinde Birlik ve Hizmet Vurgusu
2
Başkan Arıkan Ankara’da Aydın Milletvekilleriyle Görüştü
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enver İbrahim Başbaşa Görüştü
4
ABD Kuzey Atlantik’te Rus bandıralı Marinera (Bella-1) tankere el koydu
5
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı’nda Törenle Karşıladı
6
Avrupa'dan ABD'nin Grönland Tehditlerine Yanıt Hazırlığı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları