Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı’nda Törenle Karşıladı

Erdoğan, Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Törenle Karşıladı

Tören ve görüşme programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen törenle karşıladı.

Konuk Başbakan’ın içinde bulunduğu makam aracını süvariler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşıladı ve protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Enver İbrahim’i Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Tören alanında yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba asker’ diyerek selamladı.

Törende ayrıca, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ile Enver İbrahim heyetlerini birbirlerine takdim etti ve merdivenlerde Türkiye ile Malezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

İki lider, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısına katılacak ve toplantının ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

Törene katılan isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

