Bakan Bayraktar: 2026'da 8 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, aralıksız süren doğalgaz arama çalışmaları sayesinde 2026 ve 2028 hedeflerini paylaştı. Bakan Bayraktar, Hatay programı kapsamında yaptığı değerlendirmelerde, yerel ziyaretler ve altyapı çalışmalarına ilişkin detaylar verdi.
Hatay programı ve ziyaretler
Bakan Bayraktar’ın Hatay programı Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretleriyle başladı. Ziyaretlerin ardından Bakan Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığında İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.
Depremin ardından 11 ilde yürütülen çalışmalara değinen Bayraktar, Hatay'daki doğalgaz ve elektrik sorunlarına ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı ve şöyle konuştu: "Hatay'ımızı ve depremin vurduğu şehirlerimizi normal hayata döndürmek için büyük gayret sarf ettik. Çok değerli elektrik ve doğalgaz hizmetleri verdik. Şehir adeta yeniden inşa ediliyor. Dolayısıyla aksayan yerler, düzeltilmesi gereken yerlere ilave olarak bizim özen göstermemiz gereken hususları masaya yatıralım, geniş bir şekilde istişare edelim diye Hatay'a geldik. Bu çalışmayı biz burada yaptık, herkes sıkıntılarını dile getirdi. Nerelerde kapasite artışları, yaşanan elektrik kesintilerini nasıl ortadan kaldırırız, nasıl en aza indiririz diyerek bu meseleleri masaya yatırdık ve kararlarımızı aldık. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu alanda hizmetler daha iyiye gidecek, bu hizmetleri yapan şirketlere gereken şeyleri söyledik".
Doğalgaz aramaları ve üretim hedefleri
Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda yapılan aramalara ilişkin bilgiler vererek, Karadeniz keşfinin ardından kısa sürede üretime geçildiğini vurguladı. Bakan, "Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak için kendi doğalgazımızı üretiyoruz. Karadeniz’in derinliklerinde doğalgazı bulduk. Bize ‘Niye arıyorsunuz’ veya ‘Arasalar da bunlar bulamaz’ demişlerdi. Doğalgazı bulduk, 3 yıldan kısa bir sürede ürettik ve bu gün 4 milyon evde kendi doğalgazımızı kullanır hale geldik." dedi.
Bakan, hedefleri şu sözlerle paylaştı: "Türkiye’de 2026 yılında inşallah 8 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak. İnşallah 2028’de 17 milyon haneye çıkacak. Hedefimiz Türkiye’deki bütün hane halkının doğalgaz ihtiyacını inşallah kendi gazımızdan karşılamak."
Arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bayraktar, "Gemilerimizle arıyoruz, şimdi 2 yeni sondaj gemimizle biz aramaya devam ediyoruz. Türkiye’de arıyoruz, yurt dışında arıyoruz. Gece ve gündüz büyük bir gayret içerisinde arıyoruz. İnşallah ülkemizi enerjide bağımsız hale getirene kadar bu mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
