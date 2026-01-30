Bakan Bayraktar: 2026'da 8 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak

Doğalgaz aramaları ve üretim hedefleri

Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda yapılan aramalara ilişkin bilgiler vererek, Karadeniz keşfinin ardından kısa sürede üretime geçildiğini vurguladı. Bakan, "Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak için kendi doğalgazımızı üretiyoruz. Karadeniz’in derinliklerinde doğalgazı bulduk. Bize ‘Niye arıyorsunuz’ veya ‘Arasalar da bunlar bulamaz’ demişlerdi. Doğalgazı bulduk, 3 yıldan kısa bir sürede ürettik ve bu gün 4 milyon evde kendi doğalgazımızı kullanır hale geldik." dedi.

Bakan, hedefleri şu sözlerle paylaştı: "Türkiye’de 2026 yılında inşallah 8 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak. İnşallah 2028’de 17 milyon haneye çıkacak. Hedefimiz Türkiye’deki bütün hane halkının doğalgaz ihtiyacını inşallah kendi gazımızdan karşılamak."

Arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bayraktar, "Gemilerimizle arıyoruz, şimdi 2 yeni sondaj gemimizle biz aramaya devam ediyoruz. Türkiye’de arıyoruz, yurt dışında arıyoruz. Gece ve gündüz büyük bir gayret içerisinde arıyoruz. İnşallah ülkemizi enerjide bağımsız hale getirene kadar bu mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

