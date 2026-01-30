Mesleki Eğitim Strazburg'da: Dr. Murat Cahid Cıngı'dan Genç İşsizliğine Çağrı

Dr. Murat Cahid Cıngı, Strazburg'daki Avrupa Konseyi toplantısında mesleki eğitimin stratejik önemini vurgulayıp, üye ülkeleri iş birliğine davet etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:01
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Dr. Murat Cahid Cıngı, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada genç işsizliği ve mesleki eğitimin stratejik önemi üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Cıngı'nın değerlendirmeleri

Cıngı, genç işsizliğinin sadece ekonomik bir sorun olmadığını; aynı zamanda toplumsal dengeleri ve demokratik yapıları etkileyen yapısal bir problem haline geldiğine dikkat çekti. Eğitim sistemleri ile iş dünyası arasındaki kopukluğun gençlerde umutsuzluğa ve toplumsal dışlanmaya yol açtığını vurguladı.

Mesleki eğitimin önemi ve algı sorunu

Mesleki eğitimin 'ikinci seçenek' olarak görülmemesi gerektiğini belirten Cıngı, meslek sahibi olan ve kendi geçimini sağlayabilen gençlerin daha özgüvenli, katılımcı ve demokrasiye bağlı bireyler olduğunu ifade etti. Ayrıca mesleki eğitimin toplumda hâlen yeterince değer görmediğine dikkat çekerek, bu algının değiştirilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Türkiye ve Kayseri örneği

Cıngı, Türkiye’de ve özellikle Kayseri’de eğitimi doğrudan iş dünyasıyla buluşturan modeller üzerinde çalışıldığını belirtti ve klasik üniversite diploması anlayışının ötesine geçilmesi gerekliliğini vurguladı. Amaçlarının gençleri istihdam edilebilir kılan, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve onurlu bir yaşam kurmalarına imkân tanıyan mesleklerle donatmak olduğunu ifade etti.

Çağrı: İş birliği ve model paylaşımı

Konuşmasının sonunda Cıngı, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında iş birliğinin artırılmasının, özel sektörle ortaklıkların güçlendirilmesinin ve başarılı mesleki eğitim modellerinin paylaşılmasının önemine değindi. Bu alandaki ortak çalışmaların daha kapsayıcı, rekabetçi ve güçlü bir Avrupa inşasına katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Konseyine, ilgili komitelere ve üye ülkelere mesleki eğitim konusuna ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

