Mesleki Eğitim Strazburg'da: Dr. Murat Cahid Cıngı'dan Genç İşsizliğine Çağrı

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Dr. Murat Cahid Cıngı, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada genç işsizliği ve mesleki eğitimin stratejik önemi üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Cıngı'nın değerlendirmeleri

Cıngı, genç işsizliğinin sadece ekonomik bir sorun olmadığını; aynı zamanda toplumsal dengeleri ve demokratik yapıları etkileyen yapısal bir problem haline geldiğine dikkat çekti. Eğitim sistemleri ile iş dünyası arasındaki kopukluğun gençlerde umutsuzluğa ve toplumsal dışlanmaya yol açtığını vurguladı.

Mesleki eğitimin önemi ve algı sorunu

Mesleki eğitimin 'ikinci seçenek' olarak görülmemesi gerektiğini belirten Cıngı, meslek sahibi olan ve kendi geçimini sağlayabilen gençlerin daha özgüvenli, katılımcı ve demokrasiye bağlı bireyler olduğunu ifade etti. Ayrıca mesleki eğitimin toplumda hâlen yeterince değer görmediğine dikkat çekerek, bu algının değiştirilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Türkiye ve Kayseri örneği

Cıngı, Türkiye’de ve özellikle Kayseri’de eğitimi doğrudan iş dünyasıyla buluşturan modeller üzerinde çalışıldığını belirtti ve klasik üniversite diploması anlayışının ötesine geçilmesi gerekliliğini vurguladı. Amaçlarının gençleri istihdam edilebilir kılan, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve onurlu bir yaşam kurmalarına imkân tanıyan mesleklerle donatmak olduğunu ifade etti.

Çağrı: İş birliği ve model paylaşımı

Konuşmasının sonunda Cıngı, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında iş birliğinin artırılmasının, özel sektörle ortaklıkların güçlendirilmesinin ve başarılı mesleki eğitim modellerinin paylaşılmasının önemine değindi. Bu alandaki ortak çalışmaların daha kapsayıcı, rekabetçi ve güçlü bir Avrupa inşasına katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Konseyine, ilgili komitelere ve üye ülkelere mesleki eğitim konusuna ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ VE TBMM AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ ÜYESİ DR. MURAT CAHİD CINGI, FRANSA’NIN STRAZBURG KENTİNDE DÜZENLENEN AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, GENÇ İŞSİZLİĞİ VE MESLEKİ EĞİTİMİN STRATEJİK ÖNEMİ KONUSUNDA ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.