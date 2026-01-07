Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu 4 bin 715 Gençe Destek Sağladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Aile ve Gençlik Fonu ve nüfus politikalarına dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Fonun sağladığı destek ve veriler

Bakan Göktaş, fonun yaygınlaştırıldığını belirterek, bugüne kadar 68 bin 763 çiftin bu fondan yararlanmaya hak kazandığını ve 8 milyar 466 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini aktardı. Ayrıca sektörel iş birlikleri kapsamında 2 bin 24 indirim anlaşması yapılarak evlilik hazırlıklarının kolaylaştırıldığını söyledi.

Faizsiz kredi desteğine ilişkin olarak Bakan Göktaş, 25 yaşına kadar olan gençlere 250 bin lira, 26-29 yaş arasındakilere ise 200 bin lira limit belirlendiğini; çocuk sahibi olunması halinde 48 ay içinde her çocuk için 12 ay erteleme imkânı sunulduğunu açıkladı.

Bakan Göktaş, fondan yararlanan gençlerle ilgili önemli bir veriyi de paylaştı: 'Fondan faydalanan 4 bin 715 gencimizin 4 bin 765 çocuğu dünyaya geldi. Bu gençlerde ilk anne olma yaşı ortalaması 23, ilk baba olma ortalama yaşı 26.' Bu bulguyu fonun işlevselliği açısından umut verici olarak nitelendirdi.

Nüfus, doğurganlık ve uzun vadeli politika

Göktaş, Türkiye'nin demografik görünümüne ilişkin araştırmaların doğurganlık hızında kritik bir düşüşe işaret ettiğini belirtti. Bakan, 2001'de 2,38 olan doğurganlık hızının bugün 1,48'e gerilediğini, bu oranın nüfusun yenilenme eşiği olan 2,1'in altında olduğunu vurguladı.

Uluslararası ve ulusal projeksiyonlara dikkat çekerek Göktaş, 'Birleşmiş Milletler’in çok düşük senaryosuna göre, mevcut eğilimler devam ederse Türkiye nüfusu 2100 yılında 25 milyona kadar gerileyebilir. TÜİK’in düşük senaryosuna göre ise 54 milyon'a gerileyecek' dedi. Bu durumun ekonomi, sosyal yapı, çalışma hayatı ve milli güvenlik açısından stratejik bir mesele olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak nüfus meselesini uzun vadeli, çok boyutlu ve kararlı bir devlet politikası olarak ele aldıklarını belirten Göktaş, nüfus artışını teşvik eden politikalar ve yasal düzenlemelerle süreci yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

Gençlik, hane yapısı ve hedefler

Türkiye'de hanelerin %57'sinde hiç çocuk bulunmadığına dikkati çeken Göktaş, gençlerin evlenmesini, aile kurmasını ve çocuk sahibi olmasını desteklemeden nüfus meselesinin çözülemeyeceğini vurguladı. İller bazında doğurganlık hızı ve hane çocuk sayısı gibi parametrelere göre bilimsel verilerle çalıştıklarını ve alınan tedbirlerle ülkenin genç ve dinamik yapısını muhafaza etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yaşlı hizmetleri ve bakım anlayışı

Bakan Göktaş, yaşlı hizmetlerinde önceliklerinin yaşlıların kendi evlerinde ve ailelerinin yanında onurlu ve güvenli yaşamalarını sağlamak olduğunu söyledi. Evde bakım yardımı, gündüzlü bakım merkezleri ve Yaşlı Destek Modeli (YADES) gibi programların bu anlayışı sahaya yansıttığını belirtti.

2007'de 'çok yaşlı' olarak tanımlanan il sayısının 19 iken 2024'te 59'a çıktığını, Bakanlığın bağlı 173 huzurevinde 14 bin 885 yaşlıya, 282 özel huzurevinde 13 bin 740 yaşlıya hizmet verildiğini aktardı.

Çocukların dijital güvenliği ve hakları

Göktaş, çocukların dijital alanda güvenliğini sağlamak için yıl sonunda kullanıma açılan 'Çocuklar Güvende' web sitesi ve uygulamasıyla riskli durumların doğrudan iletilebileceğini ve rehberlik hizmeti sunulduğunu bildirdi. Bakanlık olarak 7/24 zararlı içerikleri tespit ettiklerini ve müdahale ettiklerini, bu kapsamda 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale yapıldığını söyledi.

Ayrıca, 81 ilde 47 bin üyeye ulaşan Çocuk Hakları Komiteleri ile çocukların haklarına tam erişimini sağlamaya çalıştıklarını, Kasım ayında düzenlenen 26. Çocuk Forumu'nda 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' temasıyla hazırlanan 17 maddelik bildiri ve imzacısı oldukları 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' ile ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Yasal düzenleme ve sosyal medya düzeni

Göktaş, sosyal medyanın çocuklar üzerinde olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Avustralya örneğine atıfta bulundu: 'Avustralya 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladı.' Bakan, yaklaşık 15 aydır konu üzerinde çalışıldığını ve 15 yaş altına yönelik düzenlemeyi de içeren torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis'e sevk edileceğini söyledi. Taslakta, 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü ile etkili filtreleme sistemleri önerildiğini belirtti.

Bakan Göktaş sözlerini, 'Her çocuğun haklarına tam erişebildiği bir Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz' ifadesiyle tamamladı.

AİLE BAKANI GÖKTAŞ "AİLE VE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, AİLE VE GENÇLİK FONU'NDAN 4 BİN 715 GENCİN YARARLANDIĞINI BELİRTEREK, "BU GENÇLERDE İLK ANNE OLMA YAŞI ORTALAMASI 23, İLK BABA OLMA ORTALAMA YAŞI 26. BU VERİ, AİLE VE GENÇLİK FONU'NUN İŞLEVSELLİĞİ AÇISINDAN DA SON DERECE UMUT VERİCİ" DEDİ. FONU'NDAN 4 BİN 715 GENÇ YARARLANDI"