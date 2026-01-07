Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu 4 bin 715 gence ulaştı, doğurganlık uyarısı

Bakan Göktaş, basın kuruluşları temsilcileriyle Darülaceze’de bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşmada Türkiye’nin demografik görünümü ve nüfus politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nüfus ve doğurganlık uyarısı

Bakan Göktaş, tüm araştırma sonuçlarının Türkiye’nin doğurganlık hızında kritik bir eşiğin altına düştüğünü gösterdiğini vurgulayarak, "Bu düşüş sadece demografik bir veri değil, ekonomiden sosyal yapıya, çalışma hayatından milli güvenliğe kadar pek çok alanı doğrudan etkileyen bir gelecek meselesidir" dedi.

Mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde Birleşmiş Milletler’in çok düşük senaryosuna göre Türkiye nüfusunun 2100 yılında 25 milyona kadar gerileyebileceğini, TÜİK’in düşük senaryosuna göre ise 54 milyona inebileceğini hatırlatan Göktaş, 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızının bugün itibarıyla 1,48e gerilediğini, bunun nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1in altında olduğunu söyledi. Göktaş, bu durumu "milli güvenlik ve beka sorunu" olarak ele aldıklarını belirtti.

Aile ve Gençlik Fonu: Uygulama ve veriler

Bakan, Aile ve Gençlik Fonu uygulamasının 81 ilde yaygınlaştırıldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Bugüne kadar 68 bin 763 çiftimiz bu fondan yararlanmaya hak kazandı, 8 milyar 466 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Ayrıca farklı sektörlerle yapılan 2 bin 24 indirim anlaşmasıyla evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık."

Faizsiz kredi desteğini de güncellediklerini söyleyen Göktaş, kredi tutarlarının 25 yaşına kadar 250 bin lira, 26–29 yaş arası 200 bin lira olarak belirlendiğini, 48 ay içinde çocuk sahibi olan gençlere her çocuk için 12 ay erteleme imkânı sunduklarını aktardı.

Bakan Göktaş, fondan yararlanan gençlerle ilgili önemli bir veriyi ilk kez duyurdu: "Fondan faydalanan 4 bin 715 gencimizin 4 bin 765 çocuğu dünyaya geldi. Bu gençlerde ilk anne olma yaşı ortalaması 23, ilk baba olma ortalama yaşı 26. Bu veri Aile ve Gençlik Fonu’nun işlevselliği açısından da son derece umut verici."

Aile yapısındaki değişim ve politikalar

Göktaş, Türkiye’de hanelerin %57’sinde hiç çocuk bulunmadığına dikkat çekerek, bu durumun toplumsal dönüşümü gösterdiğini söyledi. Gençlerin evlenmesi, aile kurması ve çocuk sahibi olmasının desteklenmeden nüfus meselesinin çözülemeyeceğini vurguladı ve çalışmalarını illere göre doğurganlık hızı, hane çocuk sayısı gibi bilimsel verilerle yürüttüklerini belirtti.

Yaşlı hizmetleri ve bakım modelleri

Bakan, yaşlı hizmetlerinde önceliklerinin yaşlıların kendi evlerinde, ailelerinin yanında onurlu ve güvenli yaşaması olduğunu belirterek, "Evde bakım yardımı, gündüzlü bakım merkezleri ve Yaşlı Destek Modeli (YADES) gibi programlarla bu anlayışı sahaya yansıtıyoruz" dedi.

2007’de "çok yaşlı" olarak tanımlanan il sayısının 19 iken 2024’te bu sayının 59a çıktığını söyleyen Göktaş, bakanlığa bağlı 173 huzurevinde 14 bin 885 yaşlıya, 282 özel huzurevinde ise 13 bin 740 yaşlıya hizmet verildiğini aktardı.

Çocukların dijital güvenliği ve hakları

Bakan Göktaş, çocukların dijital alandaki güvenliğini sağlamak üzere çalışmaların sürdüğünü, yıl sonunda kullanıma açılan "Çocuklar Güvende" web sitesi ve uygulaması ile ailelerin ve çocukların riskli durumları doğrudan iletebileceklerini ve rehberlik hizmeti alabileceklerini belirtti.

7/24 zararlı içerikleri tespit edip müdahale ettiklerini söyleyen Göktaş, "Bu çerçevede 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale ettik" dedi. Ayrıca 81 ilde 47 bin üyeye ulaşan Çocuk Hakları Komiteleri ile çalıştıklarını, Kasım sonunda düzenlenen 26. Çocuk Forumu'nda "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" temasıyla 17 maddelik bir bildiri hazırlandığını ve ilgili sözleşmelerle ulusal ve uluslararası platformlarda çocukların güvenliğini öncelediklerini aktardı.

Sosyal medyanın olumsuz etkilerine dikkat çeken Göktaş, Avustralya örneğine değinerek, yaklaşık 15 aydır yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin bulunduğu torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk edileceğini söyledi. Taslakta, "15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü" ve etkili filtreleme sistemleri önerildiğini ifade etti.

Bakan Göktaş konuşmasını, nüfus artışını teşvik eden çok boyutlu stratejilerle, yasal düzenlemeler ve uygulamalar üzerinden Türkiye’nin genç ve dinamik yapısını koruyacaklarını belirterek tamamladı.

