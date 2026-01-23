Bakan Göktaş İBB Kreşindeki İstismar İddiasında Aileyi Ziyaret Etti

Bakan Göktaş İBB kreşinde istismar iddiası sonrası aileyi ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yuvamız İstanbul kreşinde şiddet ve istismara uğradığı iddia edilen çocuğun ailesini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Göktaş'a AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

Ailenin adalet arayışı ve ilk değerlendirme

Ziyaret sonrası konuşan Bakan Göktaş, ailenin 3 Aralık itibarıyla bir adalet arayışında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle biz olayın basına intikal etmeden öncesinde özellikle aralık ayı sonunda bir danışmanlık tedbiri uyguladık aileye. Ailenin 3 Aralık’tan bu yana bir adalet arayışında olduğunu da az önce yanlarına uğrayarak öğrendim. Şimdi ben bir anne, bir bakan olarak ailemize ziyaret ettim. Ancak duyduklarım gerçekten akıl dışıydı. Zira, aile bir kreş adı altında kreşe, bıraktığını düşünüyor çocuğun. Fakat buranın aslında ne Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetiminde olmayan çocuk etkinlik merkezi adı altında faaliyet gösterdiğini, dolayısıyla bakanlıklarımızın denetim mekanizmasının dışında tutulduğunu gördük. Fakat ilginç tarafı da şu kendi içlerinde herhangi bir denetim mekanizmasının işlemediğini ailenin ifadelerinden de görüyoruz"

Hukuki ve psikososyal destek

Bakan Göktaş, ailenin hukuki süreçte yanında olacaklarını ve çocuk yararını gözeten kapsamlı destek sağlayacaklarını vurguladı:

"Dolayısıyla buradan bizler tabii ki çocuğun üstün yararını gözeterek, ailenin de hukukunu gözeterek bu sürece hem danışmanlık hem psikososyal destek hem de aynı zamanda hukuki olarak sürece dâhil olacağımızı söyledik. İfade ettik bizim 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında da böyle yetkimiz var. Valiliğimiz müfettiş görevlendirdi. Bizde bakanlık olarak kendi teftişimizi bu süreçle ilgili başlattık. Ailemizin, çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, çocuklarımıza her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın iyilik haline korumaya yönelik her türlü çalışmayı da sürdürmeye devam edeceğiz"

Ailenin ulaşılamaması ve kamera iddiaları

Bakan Göktaş, ailenin İBB'ye ulaşamadığını ve olayın tespitinden sonra dahi yeterli muhatap bulamadıklarını aktardı. Kamera kayıtlarına ulaşmanın geciktiği iddiasına ilişkin açıklaması şöyle:

"Bununda gerçekten etraflıca ele alınmasını süreci bütün detaylarıyla incelikle takip edileceğini ben yürekten inanıyorum. Bizler de ailemizin yanında çocuğumuzun iyilik halini sürdürmeyi, çocuğumuzun hakkını, ailemizin de yanında olmaya devam edeceğiz. Ailenin az önce anlattığına göre, biz yani basın açıklamasını ilk aşamada gördük. Ama şunu görüyoruz ki hiçbir şekilde aileye bir kere temas edilmemiş, aile olayı kendi tespit ediyor ve kendi tespit ettikten sonra aslında gidiyor ilgili mercilere, mecralara gidiyor. Hem belediyeye gidiyor, hem okula gidiyor fakat hiçbir şekilde sesini duyamıyor. Ve kamera kayıtlarına sadece 20 gün sonra ulaşabiliyor. Fakat olayda tabi onlar kreş adı altında açıldığı için normalde mevzuat gereği eğitim görülen yerlerde milli eğitim mevzuatına göre belirli yerlerde kamera olması gerekiyor. Bunlar o şekilde davranmış fakat maalesef bu olaylar ailenin de anlattığına göre kameranın olmadığı yerlerde cereyan atmış. Ya sınıfta yağı işte lavabolarda ya da veya kameranın kör noktalarda. Dolayısıyla biz de ailenin bu iddiasını çok ciddiye aldık. Ailenin de bu süreçte aslında çok yalnız kaldığı için artık sitem edip konuyu daha üst basına bu şekilde yansıtmak durumunda kaldığını yazık ki gördüm"

İBB'ye çağrı: Denetim ve personel işlemleri

Göktaş, kurumların denetimsiz kalmaması gerektiğini söyleyerek, İBB'den beklentilerini şöyle dile getirdi:

"Biz şöyle beklerdik: Öncelikle personelin açığa alınmasını beklerdik. Herhangi bir iddia bizim için çok önemli. Bize intikal eden herhangi bir bilgi yok. Fakat denetim süreçlerinin ne minvalde ilerlediğine dair de bize intikal eden herhangi bir bilgide olmadı. Normalde bu tür süreçlerde personel açığa alınır, soruşturma yürütülür aileye gerekli destek sağlanır. Fakat, aileyi dinlediğimizde böyle bir sürecin yürütülmediğini, ne yazık ki görmüş olduk. Ailemizi yalnız bırakmayacağız, bu süreçte de hukuki süreçte olayın etraflıca ele alınması için ve bütün detaylarıyla etraflıca ortaya çıkarılması için ailemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tabii ki bu tür kurumların da denetimsiz kalmaması gerekiyor. Dolayısıyla farklı kurum adı altında faaliyet göstermesinin aslında legal değil aslında çocuk eğitim merkezleri uyguladıklarını görüyoruz. Ancak ailelere de bunun bir kreş olduğunu ifade ediyorlar"

Sürecin takibi: Müfettiş görevlendirildi

Konuşmasını sonlandırırken Bakan Göktaş, yargı takibi ve valilik adımlarına dikkat çekti:

"Aileler, çocuklarını buraya buranın bir kreş olduklarını düşünerek teslim ediyorlar. Bizde aslında denetim mekanizmalarının bu kadar işlemesinden üzüntü duyduk. Biraz biz olayın etraflıca ele alınmasını, olayın bütün ayrıntılarıyla açığa çıkarılmasını ve başka çocuklarımızı korumak adına bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Öncesinde farklı iddialarda bulunuyordu ancak bu doğrultuda, şu aşamada tabii ki olay yargıya intikal etti. Savcılık dava süreci yakından takip ediyor, bizler de bu süreçte ailelerimizin, çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda etraflıca sürecin yakın takipçisi olacağımızı özellikle vurgulamak isterim. Şu anda valiliğimiz zaten talimatlandırdı. Valilik dün bu konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bizler de sürecin takipçisiyiz, müfettiş görevlendirdik"

