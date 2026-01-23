Büyükataman: Emekliler için Temmuz işareti

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yılın ikinci altı ayında emeklilere yönelik ek düzenleme ve iyileştirme ihtimalinin kuvvetli olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:31
MHP Bursa İl Başkanlığı'nda basın toplantısı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yılın ikinci altı ayında emekliler adına ek düzenlemeler ve iyileştirmelerin gündeme gelebileceğini belirtti. Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, emeklilerle ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtladı.

TBMM’nin bu konuda müşterek irade ortaya koyduğu anda yeni bir yasayla bir takım ek tedbirlerin alınmasının, bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesinin zor olmadığını vurgulayan Büyükataman, şunları söyledi:

"Emeklilerimiz, dar gelirlilerimiz, esnafımız, tarımla meşgul olan çiftçilerimizin durumları gerçekten hepimizi üzüyor. Sıkıntılı tablo ortada olduğu muhakkak. Bunu yok varsaymak görmezlikten gelmek, pembe tablolar çizmek kendimizi kandırmak olur. Ülkenin gerçeklerini dikkate alarak; bir takım problemler telafi edildikçe, sorunlar çözüme kavuşturuldukça, çok ciddi kaynakların başta emeklilerimiz olmak üzere hayat sandartlarını yükseltmek adına yoğunlaştırılacağını biliyorum."

Yılın ikinci altı ayında emekliler adına ek düzenlemelerle iyileştirme yapılma ihtimali kuvvetle muhtemel, ifadelerini kullanan Büyükataman, sürecin daha fazla tehir edilemeyeceğini kaydetti.

Büyükataman, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Yılın ikinci altı ayında ek bir takım düzenlemelerle emeklilerimiz adına bazı iyileştirme yapılma ihtimali kuvvetle muhtemel, bekleyelim. Bu problemin daha fazla tehire tahammülü yok. Toplumun bütün kesimleri, bütün siyasi partilerimiz iyi niyetle bu konuda çözüm bulmak konusunu sürekli ifade ediyorlar. Müşterek iradenin makul bir çözüme evrileceğini umut ediyorum. Ben yılın ikinci 6 ayında emeklilerimiz adına iyileştirmenin yapılabileceğini düşünüyorum."

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları