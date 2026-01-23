Bakan Tekin’den CHP ve İBB’ye Kreş Tepkisi: "Erkekseniz gelin kapatın" Sözleri Hukuk Devletiyle Bağdaşmaz

Bakan Tekin’den CHP ve İBB’ye kreş tepkisi

Kütahya’da yapılan konuşmanın satır başları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı bir kreşteki darp ve istismar iddialarına ilişkin olarak CHP ve İBB’ye sert eleştiriler yöneltti. Kütahya’da gerçekleştirilen AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Tekin, muhalefetin tepkilerini ve geçmiş uygulamaları gündeme taşıdı.

Geçmişteki başörtüsü uygulamaları hatırlatıldı

Bakan Tekin, 1990’lı yılların sonundaki başörtüsü yasağı dönemine atıf yaparak, kamusal alandan dışlanan kadınlara ilişkin anekdotlar paylaştı. Tekin, üniversitede ve günlük hayatta başörtülü kadınların hizmet alamadığı örnekler vererek o dönemi eleştirdi: "1990’lı yılların sonundan bahsediyorum. İnsanların kılığından, kıyafetinden, inancından dolayı özellikle kadınların kamusal hayatı tamamen dışına atıldığı bir Türkiye yaşıyorduk."

Kadınların kamusal alandaki rolüne vurgu

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların kamusal hayattaki yerinin güçlendiğini belirtti ve kadın teşkilatlarına teşekkür etti. "Biz eğer iyi şeyler yapıyorsak sizin sayenizde yapıyoruz" ifadeleriyle teşkilatların rolüne dikkat çekti.

Muhafazakar demokrat anlayış ve hukuka bağlılık

Bakan, muhafazakar demokrat kimliğin adalet ve hukuka saygı olduğunu vurguladı: "Biz toplumun değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkmak istiyoruz... Müslüman olma hassasiyetine sahip bir biçimde kul hakkı yemeden adil bir biçimde adalet bizim için çok kritik."

Kreş tartışması: Ruhsat ve standart vurgusu

İBB ile geçmişte yaşanan kreş tartışmasını hatırlatan Tekin, bir kurum açmanın ruhsat ve standart gerektirdiğini söyledi. Dönemin İBB başkanıyla yaşadığı tartışmayı anlatarak, belediyenin kreş açarken bakanlığın standartlarını sağlaması halinde ruhsat verilmesi ve denetim yapılması önerisini ilettiğini belirtti. "Seyyar satıcı bile ruhsat alıyor. Kriterler var, standartlar var... O çocuğun can güvenliğini teminat altına aldığınızı bana garanti edebilir misiniz?" dedi.

CHP’ye yönelik tepki: "Erkekseniz gelin kapatın" sözleri

CHP cephesinden gelen tepkilere sert yanıt veren Tekin, söz konusu ifadeleri "hukuk devletiyle asla bağdaşmayacak" şeklinde nitelendirdi: "Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, milletvekilleri, genel başkanı bizi yerden yere vurdu. ‘Erkekseniz gelin kapatın’ diye hukuk devletiyle asla bağdaşmayacak cümleler kurdular."

Üç yaşındaki çocuğa yönelik taciz iddiası

Bakan Tekin, İBB’ye ait olduğu iddia edilen kreşte yaşandığı ileri sürülen olaylara dikkat çekti: "Bakın son iki gündür yaşadığımız bir tartışma var. Ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı. Üç yaşındaki bir çocuğa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığını iddia ettiği kreşlerde uygulanan taciz." Tekin, her türlü kamu hizmetinin hukuk devleti ilkelerine uygun yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sorumluluk ve taahhüt

Konuşmasını, seçmenlere ve teşkilatlara yönelik teşekkürlerle sürdüren Tekin, adil ve hukuka uygun davranma taahhüdünü hatırlattı: "Biz kul hakkı yemeyeceğiz, adil davranacağız. Biz hukuki davranacağız."

