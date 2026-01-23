İspanya Başbakanı Sanchez, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti

"Davet için teşekkür ediyoruz, ancak reddediyoruz"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ettiği Barış Kuruluna katılmayacaklarını resmen açıkladı.

Trump tarafından kurulan ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışacağını açıklayan Barış Kurulu'na çok sayıda ülke davet edildi. Kuruluş sözleşmesinin dün imzalandığı kurulda, toplamda ABD dahil 22 ülke yer aldı.

Pedro Sanchez, dün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ardından yaptığı basın açıklamasında, katılımı reddettiklerini belirterek, "Davet için teşekkür ediyoruz, ancak reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Sanchez, İspanya’nın Birleşmiş Milletler (BM) ve çok taraflılığa verdiği önemi vurgulayarak girişime katılmama gerekçesini açıkladı ve Filistin yönetiminin de kurulda yer almadığına dikkat çekti.

