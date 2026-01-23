TBMM İmralı Görüşmesi Tutanaklarını Yayımladı

TBMM, 24 Kasım 2025'te İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen üç milletvekilinin ziyaret tutanaklarını internet sitesinde yayımladı.

Tutanaklar TBMM internet sitesinde erişime açıldı

TBMM, üç milletvekilinin terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı görüşmenin tutanaklarını internet sitesinde yayımladı.

Görüşmeye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit katıldı. Söz konusu ziyaret tutanakları TBMM sitesinden kamuoyunun erişimine sunuldu.

Heyet 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı’yı ziyaret etmişti. Daha sonra tutanakların özeti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda okunmuştu.

