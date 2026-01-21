Musevi: Tahran’da Protestolarda Yaklaşık 60 İbadethane Tahrip Edildi

Tahran 4. Bölge Belediye Başkanı Muhammed Musevi, 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda başkentte yaklaşık 60 ibadethanenin tahrip edildiğini ve hasarın 20 milyon doları aştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:49
Tahran 4. Bölge Belediye Başkanı Muhammed Musevi, ülkede 28 Aralık 2025 tarihinde hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protestolar sırasında başkentte önemli ölçüde hasar meydana geldiğini açıkladı. Musevi, kentte çok sayıda belediye otobüsü ve sivil aracın yanı sıra yaklaşık 60 cami ve ibadethanenin tahrip edildiğini belirtti.

Yetkililerin hasar tespiti

Yetkililer, Tahran'daki olaylarda oluşan toplam hasarın 20 milyon doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Görüntülerde, ateşe verilen ve tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen belediye otobüslerinin toplu halde muhafaza edildiği görülüyor. Musevi, şehir içi toplu taşımada kullanılamaz hale gelen otobüslerin yerine hızlı tedarik için harekete geçildiğini ve 150 yeni belediye otobüsünün filoya dahil edileceğini söyledi.

Musevi: "Organize edilmiş büyük bir terör eylemi"

Musevi, yaşananları "sıradan bir protesto ya da kargaşa" olarak değerlendirmediklerini vurgulayarak, "Biz bunu basit bir olay olarak görmüyoruz. Bu, organize edilmiş büyük bir terör eylemidir" ifadelerini kullandı. Musevi ayrıca, "Bu provokatif eylemlerin arkasında İsrail ve ABD’nin istihbarat servisleri var. Bu yaşananların sivil protestolarla hiçbir alakası yoktur" dedi.

Hasar detayları

Musevi, bölgelerinde 12 belediye otobüsünün yakıldığını ve kamuya ile vatandaşlara ait yaklaşık 100 aracın zarar gördüğünü aktardı. Ayrıca bazı banka şubelerinin hedef alındığını ve silahlı grupların vatandaşlara saldırılar düzenlediğini belirtti. Tahran Belediyesi, zarar gören araçların yerine hızlı şekilde yeni otobüs alımı yapacağını bildirdi. Musevi, bu araçların "halkın ödediği vergilerle satın alındığını" ifade etti.

Cami saldırısına tanık anlatımı

Tahran'daki son protesto dalgasında bir caminin hedef alındığını anlatan cami görevlisi Ali Rıza Haşimi, saldırının organize şekilde gerçekleştiğini söyledi. Haşimi, "Saldırı sırasında 50 kişi cami içindeydi, 100’e yakın kişi ise dışardaydı. Her şey 10 dakika içinde yaşandı. Dışarıdaki protestocular arasından yaklaşık 50 kişi camiye doğru harekete geçti. Önce camiyi taşladılar ve camlar kırıldı. Ardından içeriye molotofkokteyli atıldı" diye konuştu.

Haşimi, kalabalığın üst katta bulunan sağlık ocağına yöneldiğini ve saldırganların cami duvarlarına benzin dökmeye başladığını anlattı. "Can havliyle arka kapıdan binayı terk ettim. Yaklaşık 1 saat sonra geri döndüğümde caminin tamamen alevler içinde olduğunu gördüm. Komşular ile birlikte yangını söndürmeye çalıştık. Bu camiyi mahalle sakinleri kendi imkanları ile yapmıştı. Şuan camide 250 bin dolarlık maddi hasar meydana geldi" dedi.

