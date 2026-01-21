Cevdet Yılmaz, Ezidi Temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ağırladı

Cevdet Yılmaz, Avrupa’dan Gelen Ezidi Temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ağırladı

Yılmaz: "Ezidi kardeşlerimiz ortak kültürümüzün önemli bir parçasıdır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, AK Parti heyeti eşliğinde Avrupa’dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Dış İlişkiler Başkanımız Sayın Zafer Sırakaya başkanlığındaki heyetle birlikte Avrupa’dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir ettik. Mezopotamya’nın kadim halklarından, köklü ve zengin kültürel geçmişe sahip Ezidi kardeşlerimiz, binlerce yıllık ortak kültürümüzün ve birlikte yaşama irademizin önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Misafirleri ziyaretleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kardeşlik hukuku temelinde; inanç özgürlüğünü esas alan, toplumsal entegrasyonu güçlendiren bir anlayışla bölgemizin kültürel ve ekonomik açıdan daha da güçlenmesi için toplumumuzun tüm kesimleriyle istişarelerimize devam edeceğiz. Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat başta olmak üzere kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Görüşmede, bölgesel dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik istişarelere devam edileceği vurgulandı.

