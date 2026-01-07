Bakan Kacır 9 Ocak’ta Kütahya’da: Teknokent Açılışı ve İncelemeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 Ocak Cuma günü Kütahya'ya gelerek Teknokent açılışı ve sanayi-teknoloji yatırımlarını yerinde inceleyecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:58
Bakan Kacır 9 Ocak’ta Kütahya’da: Teknokent Açılışı ve İncelemeler

Bakan Mehmet Fatih Kacır 9 Ocak'ta Kütahya'da

Teknokent açılışı ve sanayi-teknoloji incelemeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 Ocak Cuma günü Kütahya'yı ziyaret edecek.

Bakan Kacır'ın, kentte yapımı tamamlanan, başta Teknokent binasının açılışı olmak üzere bir dizi ziyaret programı gerçekleştireceği bildirildi.

Ziyaret programı çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunacak olan Bakan Kacır'ın, sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlar ile devam eden projelere ilişkin incelemeler yapması öngörülüyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR KÜTAHYA’YA GELİYOR

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR KÜTAHYA’YA GELİYOR

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu: Libya Uçağının Kara Kutusu İngiltere'de İncelenecek
2
Bakan Kacır 9 Ocak’ta Kütahya’da: Teknokent Açılışı ve İncelemeler
3
Uraloğlu: 12 Aylık Dönemde 2 milyon 507 bin 399 Uçak Trafiği
4
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu 4 bin 715 gence ulaştı, doğurganlık uyarısı
5
Bayraktar: 2025'te Toplam Petrol 47,9 Milyon Varil, Doğal Gaz 3,2 Milyar Metreküpe
6
Bayburt 2026 Yatırımları Belirlendi: İl Genel Meclisi Yol Haritasını Açıkladı
7
Hakan Fidan Paris’te: Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu Toplantısı Sonrası Basın Açıklaması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları