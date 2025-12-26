DOLAR
Yılmaz Tunç: 18 Yaş Altı İçin Yasal Düzenleme Geliyor — Cezalar Artırıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te 18 yaş altı çocukları suçtan uzak tutacak yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve cezaların artırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:11
KARABÜK - (İHA)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valiliği’nde yaptığı açıklamada, "18 yaş altı çocukların suçtan uzak tutulması için yasal düzenleme önümüzdeki günlerde yapılacak" dedi.

Bakan Tunç, yasa değişikliğine ilişkin olarak ceza düzenlemelerine de değindi. Açıklamaya göre örgüt kurma cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı, üyeliğin cezası ise 4 yıldan 5 yıla yükseltildi.

Tunç'un sözleri, çocukların suça itilmesinin önlenmesine yönelik yasal adımların ve ceza artışlarının yakın zamanda hayata geçirileceğine işaret ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

