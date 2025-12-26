Yılmaz Tunç: 18 Yaş Altı İçin Yasal Düzenleme Geliyor — Cezalar Artırıldı

KARABÜK - (İHA)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valiliği’nde yaptığı açıklamada, "18 yaş altı çocukların suçtan uzak tutulması için yasal düzenleme önümüzdeki günlerde yapılacak" dedi.

Bakan Tunç, yasa değişikliğine ilişkin olarak ceza düzenlemelerine de değindi. Açıklamaya göre örgüt kurma cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı, üyeliğin cezası ise 4 yıldan 5 yıla yükseltildi.

Tunç'un sözleri, çocukların suça itilmesinin önlenmesine yönelik yasal adımların ve ceza artışlarının yakın zamanda hayata geçirileceğine işaret ediyor.

