Tunç: 11. Yargı Paketiyle Ceza Adaletinde Yenilikler — Libya Uçak Soruşturması Sürüyor

11. Yargı Paketi: Amaç ve kapsam

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valiliği'ndeki açıklamasında Yargı Reformu Strateji Belgesi sonrası ceza adaletinin etkinliğini artırmaya yönelik olarak hazırlanan yargı paketleri ve kanun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç, 11. Yargı Paketi'nin bu hafta yasalaştığını ve paketin 40 madde ile 13 farklı kanunda düzenleme içerdiğini söyledi.

Örgütlü suçlar ve çocukların korunması

Pakette örgütlü suçlara yönelik cezalar artırıldı. Örgüt kurma ve yönetme cezasının daha önce 4 yıldan 8 yıla olan aralığı, şimdi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı; üyelik cezasının üst sınırı da 4 yıldan 5 yıla yükseltildi. Tunç, çocukların örgüt faaliyetlerinde kullanılmasının artırım sebebi sayıldığını ve silahlı örgütlerde bunun daha da ağırlaştırıldığını vurguladı.

Tunç, çocuklarla ilgili çalışmayı şöyle aktardı: "Çocukların korunmasıyla ilgili suça sürüklenen çocuklarda caydırıcılığı artırmaya yönelik ayrı bir çalışma da şu anda yapılıyor. Meclisimizde meclis araştırma komisyonu kuruldu bu konuda." Meclis Araştırma Komisyonu tarafından belirlenecek yol haritası çerçevesinde yeni yasal düzenlemelerin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Denetimli serbestlik ve cezasızlık algısının giderilmesi

10. Yargı Paketi ile denetimli serbestlikten kaynaklanan cezasızlık algısının ortadan kaldırıldığı ve iki yıldan daha az cezalar açısından da cezaevinde belli bir süre kalma durumunun sağlandığı ifade edildi. Ayrıca paket kapsamında kadınlar ve yaşlılara ilişkin özel infaz usulleri düzenlemeleri hayata geçirilmişti.

Meskûn mahalde silah atma ve diğer cezai artışlar

Meskûn mahalde silah atma fiilinin cezaları artırıldı: Mevcut düzenlemede 6 aydan 3 yıla kadar olan yaptırım, yeni düzenlemeyle 1 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Kutlama vb. hallerde artırım uygulanacak ve yarı oranında artışla cezalar 7,5 yıla kadar yükselebilecek. Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, kuru sıkılar da üç yıla kadar ceza kapsamına alındı.

Trafikte yol kesme ve taksirle yaralama düzenlemeleri

Trafikte yol kesme eylemi artık müstakil suç haline getirildi; aracı durduranlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. Aracın yönünü değiştirenler ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Ayrıca taksirle yaralama suçlarında üst sınırlar artırıldı: basit yaralamada üst sınır 1 yıldan 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanmasında ise üst sınır 5 yıla çıkarıldı.

Bilişim suçları, banka hesaplarına müdahale ve BTK yetkileri

Paketle bilişim suçlarına karşı yeni düzenlemeler getirildi. Özellikle bilişim yoluyla işlenen suçlarda banka hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabilmesi uygulaması getiriliyor; bu süreçte Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesindeki rapor şartı aranmadan hesaplara müdahale edilebilecek. Cumhuriyet savcıları ve mahkemelerin bilgi-belge taleplerine bankaların belirli sürede cevap verme zorunluluğu getirildi, yerine getirmeyen kurumlara yaptırımlar öngörülüyor.

Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) hat sayısını sınırlama yetkisi verildi; yabancı hatların ayırt edilmesine yönelik numara tahsisi ve GSM aboneliklerinin güncellenmesine dair yükümlülükler getirildi.

Yargı organizasyonu ve sosyal medya düzenlemeleri

Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen bazı dolandırıcılık suçları Asliye Ceza Mahkemelerine alınarak dava takibinin hızlandırılması ve ağır ceza mahkemelerinin daha nitelikli davalara odaklanması hedefleniyor. Sosyal medyada artan hakaret suçları ile ilgili düzenlemeler kapsamında hakaretler uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alındı; bu düzenleme sonrası suçlarda azalma gözlendiği ve uzlaştırmacıya ödenecek maliyetin azaldığı ifade edildi.

Akıl sağlığı, rehabilitasyon ve icra/usul düzenlemeleri

Suç işleyen akıl hastalarına yönelik düzenlemelerde, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet ceza alan tam akıl hastalarının en az 1 yıl tedavi edilmeden taburcu edilmemesi; cezası üst sınırı 10 yıldan fazla olanların ise en az 6 ay sağlık kurumunda tedavi görmesi gibi hükümler getirildi. Ayrıca istinaf ve temyiz süreçlerini hızlandırmaya yönelik çeşitli usul düzenlemeleri yapıldı. Şufa davalarında süre iki yıldan bir yıla düşürüldü ve rayiç bedel esas alınması gibi tapu kaynaklı mağduriyetleri gideren düzenlemeler yapıldı.

Covid düzenlemesi: Af değil, eşitlik düzenlemesi

Tunç, Covid düzenlemesinin "bir af değil" olduğunu vurguladı. 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde suç işleyenlerden bazı grupların koşullu salıverme düzeninden yararlanamaması nedeniyle eşitlik sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldığı, kapalı cezaevinden açık cezaevine veya erken tahliyeye ilişkin hükümler getirildiği açıklandı. Ancak kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, terör ve örgütlü suçlar ile depremde ölüme neden olan suçlar kapsam dışı tutuldu.

Libya uçak kazası soruşturması

Tunç, açıklamalarının sonunda Libya'da yaşanan uçak kazasına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Libya Genelkurmay Başkanı ve mürettebatının ve yanındaki yardımcılarının vefatıyla sonuçlanan uçak kazası ülkemizi, milletimizi bizleri de derinden sarstı. Dost ve kardeş Libya halkına bir kez daha baş sağlığı diliyoruz."

Adli tıp sürecinin sürdüğünü, naaşların DNA tespitlerinin Libya'dan gelen akrabaların örnekleriyle eşleştirildiğini ve hem İstanbul hem Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlıklarında çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca adli soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü, kara kutunun bulunduğunu ve tespit için Almanya ile irtibat kurulduğunu ifade ederek, "Uçağın hangi arızadan kaynaklandığına ilişkin teknik incelemeler ve adli soruşturmalar titizlikle devam ediyor." dedi.

