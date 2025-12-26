Erdoğan: Hastane Açılışında Sağlıkta Sıfır Tolerans
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık hizmetlerinde kararlı mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane açılış töreninde konuştu.
"Sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa, tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz"
Erdoğan, konuşmasında sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve düzenli sunulmasının önemine dikkat çekti ve usulsüz uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.
