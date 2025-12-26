DOLAR
Erdoğan: Hastane Açılışında Sağlıkta Sıfır Tolerans

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane açılışında sağlık hizmetlerinde usulsüzlük yapanlara karşı taviz verilmeyeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:11
Erdoğan: Hastane Açılışında Sağlıkta Sıfır Tolerans

Erdoğan: Hastane Açılışında Sağlıkta Sıfır Tolerans

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık hizmetlerinde kararlı mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane açılış töreninde konuştu.

"Sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa, tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz"

Erdoğan, konuşmasında sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve düzenli sunulmasının önemine dikkat çekti ve usulsüz uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa, tespit...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa, tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz"

