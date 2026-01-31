Bakan Kacır: Teknolojisini Üretemeyen Ülkelerin Ayakta Kalma Şansı Yok

Bakan Kacır: 'Kendi teknolojisini üretemeyen ülkelerin ayakta kalma şansı yok.' Kahramanmaraş'ta sanayi yatırımları, 11 yeni alan ve 6,1 milyar lira destek açıklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:44
Kahramanmaraş'ta sanayi, üretim ve yeniden inşa vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kacır, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve Kahramanmaraş'taki sanayi yatırımları hakkında bilgi verdi.

"Kendi teknolojisini üretemeyen, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ülkelerin ayakta kalma şansı yok.Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısıyla sahada oyun kuran, masada söz sahibi bir ülke konumundadır" dedi.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle AK Parti'nin milletin sesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin sanayi katma değerini yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara çıkardıklarını söyledi. Deprem sonrası 2 bin hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi alanı ilan edildiğini, işletmelerin hasarlarının giderilmesi ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi için 6,1 milyar lira finansman desteği sağlandığını açıkladı.

Hak sahiplerine teslim edilen çalışmalara değinen Kacır, 3 yıl dolmadan 455 bin deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettiklerini, şehirlerin altyapı ve üstyapısının; okullar, hastaneler ve kamu binalarıyla birlikte baştan sona yeniden inşa edildiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, 354 iş yeri Merkez, 136 iş yeri Türkoğlu, 142 iş yeri Pazarcık olmak üzere tamamlanan iş yerleri ile Tomsuklu Sanayi bölgesinde 497 hektarlık altyapı açılışına dikkat çekildi. Önümüzdeki günlerde TUSAŞ tesisinin temellerinin atılacağını; Anka, Ak Sungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey ve Kaan projelerinin yapım süreçlerinin başlayacağı ifade edildi.

Kacır, küresel krizler ve jeopolitik rekabet ortamında teknolojik ve üretim altyapısının önemine işaret ederek, Türkiye'nin sahada oyun kuran ve masada söz sahibi bir ülke konumunda olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda Bakan Kacır, tamamlanan iş yerleri ve sanayi sitelerindeki hak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştirdi ve Kahramanmaraş'ın üretim ile istihdam kapasitesinin KOBİ destekleri ve teşviklerle daha da güçlendirildiğini dile getirdi.

